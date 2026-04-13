Highlights Sunderland 1-0 Tottenham
Tottenham hứng chịu cú sốc khi để thua Sunderland 0-1, qua đó đối mặt với viễn cảnh rớt hạng sau vòng 32 Premier League hôm 12/4.
Man City có thắng lợi quan trọng với tỷ số 3-0 trên sân khách trước Chelsea ở vòng 32 Premier League rạng sáng 13/4.
Hôm 12/4, Aston Villa bị Nottingham Forest cầm hòa 1-1 trên sân khách, qua đó bỏ lỡ cơ hội vượt mặt MU trên bảng xếp hạng Premier League sau vòng 32.
Real Madrid đang trải qua mùa giải 2025/26 vô cùng khó khăn và đứng trước nguy cơ trắng tay. Việc tìm ra một vị thuyền trưởng mới chèo lái con tàu Hoàng gia Tây Ban Nha có lẽ là điều mà thượng tầng CLB này nghĩ đến.
Tối 11/4, Arsenal bất ngờ để thua Bournemouth với tỷ số 1-2 tại sân Emirates thuộc vòng 32 Premier League.
Trước khi bước vào trận đấu tại vòng 32 Premier League với Bournemouth. Arsenal đang hơn Manchester City 9 điểm và có toàn quyền tự quyết. Song chính họ đang tự làm khó chính mình.
Cristiano Ronaldo góp công giúp Al Nassr giành chiến thắng 2-0 trước Al Okhdood trong trận đấu diễn ra rạng sáng 12/4.
Messi vẫn thể hiện đẳng cấp khi đóng góp 1 kiến tạo trong trận hòa 2-2 giữa Inter Miami với New York RB tại MLS sáng 12/4. Trận hòa này khiến Messi và các đồng đội chưa thể thắng trên sân nhà mới.
Sự trở lại của nhạc trưởng người Hà Lan hứa hẹn sẽ là nhân tố giúp Barcelona thi đấu khởi sắc trước Atletico Madrid tại lượt về tứ kết UEFA Champions League 2025/26.
Những màn lội người dòng tại Champions League luôn là thứ gia vị mà các fan bóng đá thèm khát mỗi dịp knock-out Champions League.
Tình huống hy hữu sau cú sút trược mục tiêu của Messi được một phóng viên đăng tải lên X mới đây đang thu hút sự chú ý của người hâm mộ.