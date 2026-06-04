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Video Thể thao World Cup 2026

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World Cup 2026: Uruguay la 'an so' hinh anh

World Cup 2026: Uruguay là 'ẩn số'

08:57 3/6/2026 08:57 3/6/2026 Thể thao

Uruguay vẫn luôn gây ra những khó khăn với các đại diện châu Âu tại sân chơi World Cup. Những năm qua, họ vẫn thường tạo ra những trận đấu kịch tính tại World Cup.

Suc hap dan mang ten Neymar hinh anh

Sức hấp dẫn mang tên Neymar

12:08 1/6/2026 12:08 1/6/2026 Thể thao 4.6K

Neymar vẫn là tâm điểm chú ý khi được các cầu thủ Panama vây quanh chụp hình, giao lưu sau trận giao hữu trước thềm World Cup 2026 sáng 1/6.

Nuoc mat Arsenal o Budapest hinh anh

Nước mắt Arsenal ở Budapest

07:49 31/5/2026 07:49 31/5/2026 Thể thao 28.5K

Thất bại 3-4 trên chấm luân lưu trước PSG sau 120 phút hòa 1-1 khiến giấc mơ Champions League của Arsenal tan vỡ. Nhiều cầu thủ không giấu được nước mắt sau trận đấu.

Dan sao tuyen Phap ngay hoi quan hinh anh

Dàn sao tuyển Pháp ngày hội quân

20:12 30/5/2026 20:12 30/5/2026 Thể thao 10.6K

Chiều ngày 30/5, đoạn clip ghi lại hình ảnh hội quân của các ngôi sao tuyển Pháp trước thềm World Cup 2026 nhận được rất nhiều sự chú ý trên các trang mạng xã hội

Gordon gay chu y khi den Barcelona hinh anh

Gordon gây chú ý khi đến Barcelona

10:10 29/5/2026 10:10 29/5/2026 Thể thao 5.4K

Gordon nhận được sự quan tâm của báo giới và người hâm mộ địa phương. Hình ảnh về hoạt động của ngôi sao người Anh liên tục được cập nhật trên các trang mạng xã hội.

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