Thủ môn tự sút tung lưới nhà ở Venezuela
Hôm 26/7, thủ môn Sergio Avellaneda khiến cả làng bóng đá ngỡ ngàng với pha tự đá phản, mở màn cho thất bại tan nát 1-5 của Real Frontera trước Urena ở giải Hạng Nhì Venezuela.
Hôm 26/7, nữ trọng tài Mathilde Demoncay ngã đập đầu xuống sân khi cố ngăn vụ ẩu đả ở trận giao hữu Metz thắng 3-1 trước Fortuna Sittard.
Hôm 26/7, thủ môn Sergio Avellaneda khiến cả làng bóng đá ngỡ ngàng với pha tự đá phản, mở màn cho thất bại tan nát 1-5 của Real Frontera trước Urena ở giải Hạng Nhì Venezuela.
Sáng 26/7, Son Heung-min đóng góp 1 bàn trong chiến thắng 4-0 của LAFC trước Sporting Kansas City ở vòng 17 MLS 2026.
Ngày 25/7, Lionel Messi khiến sân Antonio Di Giacomo chật kín người hâm mộ khi xuất hiện cổ vũ Leones FC, đội bóng thuộc sở hữu của gia đình.
Tối 24/7, tuyển Việt Nam dễ dàng đè bẹp Timor-Leste với tỷ số cách biệt 7-0 ở lượt trận ra quân bảng A ASEAN Cup 2026.
Tối 24/7, Singapore đánh bại Cambodia 2-1 ở trận đấu đầu tiên thuộc bảng A ASEAN Cup 2026.
Rạng sáng 25/7, Manchester United vượt qua Rosenborg của Na Uy với tỷ số 5-0 ở trận đấu giao hữu chuẩn bị cho mùa giải 2026/27.
Chiều 25/7, Malaysia vượt qua Myanmar với tỷ số 2-1 ở lượt đấu đầu tiên bảng B ASEAN Cup 2026.
Tối 25/7, Erling Haaland "chiếm trọn spotlight" trong đám cưới của Gianluigi Donnarumma với màn "chèo thuyền Viking" cuồng nhiệt, khuấy động cả buổi tiệc.
Tối 25/7, Thái Lan nhẹ nhàng vượt qua Lào với tỷ số 5-0 ở lượt đầu tiên bảng B ASEAN Cup 2026.
Sáng 26/7, Neymar lập cú đúp giúp Santos hòa Chapecoense với tỷ số 2-2 tại giải VĐQG Brazil.