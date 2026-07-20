Video cận cảnh màn ẩu đả sau trận Tây Ban Nha - Argentina
Sáng 20/7, các cầu thủ Tây Ban Nha và Argentina xảy ra xô xát sau khi tiếng còi mãn cuộc trận chung kết World Cup 2026 vang lên.
Đoạn video ghi lại khoảnh khắc Sergio Ramos chạy đến ôm và an ủi Lionel Messi sau trận chung kết World Cup 2026 sáng 20/7 đang thu hút sự chú ý trên X.
Sáng 20/7, các cầu thủ Tây Ban Nha và Argentina xảy ra xô xát sau khi tiếng còi mãn cuộc trận chung kết World Cup 2026 vang lên.
Đoạn phỏng vấn sau thất bại trước Tây Ban Nha ở chung kết World Cup 2026 sáng 20/7 nhận được nhiều quan tâm bởi phản ứng của HLV Lionel Scaloni.
Sau thất bại 0-1 của Argentina trước Tây Ban Nha ở chung kết World Cup 2026 sáng 20/7, Leandro Paredes để lại hình ảnh gây chú ý khi không kiềm chế được cảm xúc.
Lionel Messi không thể cùng Argentina bảo vệ thành công chức vô địch World Cup sau thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha ở trận chung kết diễn ra sáng 20/7.
Dù Argentina gục ngã 0-1 trước Tây Ban Nha ở chung kết World Cup 2026 sáng 20/7, Emiliano Martinez vẫn để lại dấu ấn với hàng loạt pha cứu thua xuất thần.
Rạng sáng 20/7, Ferran Torres tung cú dứt điểm quyết định, giúp Tây Ban Nha vượt lên dẫn Argentina 1-0 trong trận chung kết World Cup 2026.
Sáng 19/7, Declan Rice dứt điểm tung lưới Pháp mở tỷ số 1-0 cho tuyển Anh ở trận tranh hạng 3 World Cup 2026.
Sáng 19/7, Kylian Mbappe hoàn tất cú đúp vào lưới Anh giúp Pháp rút ngắn tỷ số xuống còn 3-4 ở trận tranh hạng 3 World Cup 2026.
Sáng 19/7, Jude Bellingham có pha đi bóng và dứt điểm đẳng cấp vào lưới Pháp, ấn định chiến thắng chung cuộc 6-4 cho Anh tại trận tranh hạng 3 World Cup 2026.
Bukayo Saka tỏa sáng với cú hat-trick vào lưới Pháp rạng sáng 19/7, góp công lớn giúp tuyển Anh giành hạng ba World Cup 2026.