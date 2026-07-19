Mbappe: 'Tôi thà không giữ kỷ lục World Cup để được đá chung kết'
Sau thất bại ở trận tranh hạng ba World Cup 2026, Kylian Mbappe khẳng định anh sẵn sàng đánh đổi kỷ lục ghi bàn mọi thời đại để được cùng tuyển Pháp chơi trận chung kết.
Sáng 19/7, Anh vượt qua Pháp 6-4 để giành vị trí thứ ba chung cuộc tại World Cup 2026.
Sau thất bại ở trận tranh hạng ba World Cup 2026, Kylian Mbappe khẳng định anh sẵn sàng đánh đổi kỷ lục ghi bàn mọi thời đại để được cùng tuyển Pháp chơi trận chung kết.
Sáng 19/7, người hâm mộ Argentina phủ kín đường phố quanh sân vận động trước trận chung kết World Cup 2026 với Tây Ban Nha.
Bukayo Saka tỏa sáng với cú hat-trick vào lưới Pháp rạng sáng 19/7, góp công lớn giúp tuyển Anh giành hạng ba World Cup 2026.
Sáng 19/7, Jude Bellingham có pha đi bóng và dứt điểm đẳng cấp vào lưới Pháp, ấn định chiến thắng chung cuộc 6-4 cho Anh tại trận tranh hạng 3 World Cup 2026.
Sáng 19/7, Kylian Mbappe hoàn tất cú đúp vào lưới Anh giúp Pháp rút ngắn tỷ số xuống còn 3-4 ở trận tranh hạng 3 World Cup 2026.
Sáng 19/7, Declan Rice dứt điểm tung lưới Pháp mở tỷ số 1-0 cho tuyển Anh ở trận tranh hạng 3 World Cup 2026.
FIFA trao niềm vinh dự lớn nhất cho Slavko Vincic khi chọn trọng tài người Slovenia điều khiển trận chung kết World Cup 2026, khoảnh khắc khiến ông không kìm được cảm xúc.
Ở tuổi 100, cụ bà Pauline Kana tiếp tục sát cánh cùng tuyển Argentina và sẽ có mặt trên khán đài theo dõi Messi cùng đồng đội tranh ngôi vô địch World Cup 2026.
Nhà vô địch World Cup 2014 Bastian Schweinsteiger gây chú ý khi ăn mừng cùng người hâm mộ Argentina sau trận thắng Anh ở bán kết World Cup 2026.
Hôm 16/7, Valentin Barco ăn mừng khiêu khích bàn thắng của Enzo Fernandez trước khi xảy ra xô xát với Jude Bellingham ở trận Argentina thắng Anh 2-1 thuộc bán kết World Cup 2026.