Khoảnh khắc Saka hoàn tất cú hat-trick trước Pháp
Bukayo Saka tỏa sáng với cú hat-trick vào lưới Pháp rạng sáng 19/7, góp công lớn giúp tuyển Anh giành hạng ba World Cup 2026.
Sáng 19/7, Kylian Mbappe hoàn tất cú đúp vào lưới Anh giúp Pháp rút ngắn tỷ số xuống còn 3-4 ở trận tranh hạng 3 World Cup 2026.
Bukayo Saka tỏa sáng với cú hat-trick vào lưới Pháp rạng sáng 19/7, góp công lớn giúp tuyển Anh giành hạng ba World Cup 2026.
Sáng 19/7, Jude Bellingham có pha đi bóng và dứt điểm đẳng cấp vào lưới Pháp, ấn định chiến thắng chung cuộc 6-4 cho Anh tại trận tranh hạng 3 World Cup 2026.
Sáng 19/7, Declan Rice dứt điểm tung lưới Pháp mở tỷ số 1-0 cho tuyển Anh ở trận tranh hạng 3 World Cup 2026.
Nhà vô địch World Cup 2014 Bastian Schweinsteiger gây chú ý khi ăn mừng cùng người hâm mộ Argentina sau trận thắng Anh ở bán kết World Cup 2026.
Ở tuổi 100, cụ bà Pauline Kana tiếp tục sát cánh cùng tuyển Argentina và sẽ có mặt trên khán đài theo dõi Messi cùng đồng đội tranh ngôi vô địch World Cup 2026.
FIFA trao niềm vinh dự lớn nhất cho Slavko Vincic khi chọn trọng tài người Slovenia điều khiển trận chung kết World Cup 2026, khoảnh khắc khiến ông không kìm được cảm xúc.
Hôm 16/7, Valentin Barco ăn mừng khiêu khích bàn thắng của Enzo Fernandez trước khi xảy ra xô xát với Jude Bellingham ở trận Argentina thắng Anh 2-1 thuộc bán kết World Cup 2026.
Rạng sáng 16/7, Argentina lội ngược dòng đánh bại tuyển Anh với tỷ số 2-1, qua đó giành quyền vào chơi trận chung kết World Cup 2026.
Bên cạnh chiến thuật và nhân sự, ''La Roja'' còn đầu tư kỹ lưỡng vào chế độ dinh dưỡng bằng một quyết định đặc biệt.
Đoạn video ghi lại màn ăn mừng của Lionel Messi sau chiến thắng ở bán kết World Cup 2026 sáng 16/7 thu hút 3 triệu lượt xem trên X chỉ sau 15 phút đăng tải.