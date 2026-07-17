Cựu sao Manchester United ăn mừng cùng CĐV Argentina
Nhà vô địch World Cup 2014 Bastian Schweinsteiger gây chú ý khi ăn mừng cùng người hâm mộ Argentina sau trận thắng Anh ở bán kết World Cup 2026.
Ở tuổi 100, cụ bà Pauline Kana tiếp tục sát cánh cùng tuyển Argentina và sẽ có mặt trên khán đài theo dõi Messi cùng đồng đội tranh ngôi vô địch World Cup 2026.
Nhà vô địch World Cup 2014 Bastian Schweinsteiger gây chú ý khi ăn mừng cùng người hâm mộ Argentina sau trận thắng Anh ở bán kết World Cup 2026.
Hôm 16/7, Valentin Barco ăn mừng khiêu khích bàn thắng của Enzo Fernandez trước khi xảy ra xô xát với Jude Bellingham ở trận Argentina thắng Anh 2-1 thuộc bán kết World Cup 2026.
Nhiều giờ trước trận bán kết World Cup 2026, người hâm mộ Argentina đã phủ kín khu vực sân đấu bằng sắc xanh - trắng cùng những màn cổ vũ sôi động.
Rạng sáng 15/7, Tây Ban Nha đánh bại Pháp 2-0 để giành vé vào chung kết World Cup 2026.
Bên cạnh chiến thuật và nhân sự, ''La Roja'' còn đầu tư kỹ lưỡng vào chế độ dinh dưỡng bằng một quyết định đặc biệt.
Rạng sáng 16/7, Anthony Gordon dứt điểm vào lưới Argentina mở tỷ số 1-0 cho Anh ở bán kết World Cup 2026.
Rạng sáng 16/7, Enzo Fernandez có cú sút xa đẳng cấp vào lưới Anh gỡ hòa 1-1 cho Argentina ở bán kết World Cup 2026
Lionel Messi khiến tuyển Anh khốn đốn bằng những pha xử lý đẳng cấp ở bán kết World Cup 2026 rạng sáng 16/7, bất chấp việc phải đối đầu dàn sao như Kane, Gordon hay Bellingham.
Rạng sáng 16/7, Lautaro Martinez bật cao đánh đầu từ đường kiến tạo của Lionel Messi, giúp Argentina dẫn ngược tuyển Anh 2-1 ở bán kết World Cup 2026.
Jude Bellingham vỗ mạnh vào đầu Valentin Barco, châm ngòi cho màn xô xát sau trận Argentina thắng tuyển Anh 2-1 ở bán kết World Cup 2026 rạng sáng 16/7.