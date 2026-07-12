Haaland bực bội khi đồng đội không chuyền bóng
Sáng 12/7, Erling Haaland tỏ ra thất vọng khi không được Alexander Sorloth chuyền bóng trong thất bại 1-2 của Na Uy trước tuyển Anh ở tứ kết World Cup 2026.
Sau thất bại 1-2 trước Anh ở tứ kết World Cup 2026 sáng 12/7, Erling Haaland có phát biểu đáng chú ý.
Sáng 12/7, Erling Haaland tỏ ra thất vọng khi không được Alexander Sorloth chuyền bóng trong thất bại 1-2 của Na Uy trước tuyển Anh ở tứ kết World Cup 2026.
Sáng 12/7, dữ liệu từ quả bóng thông minh không phát hiện bất kỳ va chạm nào với dây cáp phía trên sân khi Jude Bellingham gỡ hòa cho tuyển Anh ở trận tứ kết thắng Na Uy 2-1.
Sáng 12/7, Alexis Mac Allister ghi bàn vào lưới Thụy Sĩ, mở tỷ số 1-0 cho Argentina ở tứ kết World Cup 2026.
Dù tỏa sáng giúp tuyển Anh đánh bại Na Uy 2-1 ở tứ kết World Cup 2026 sáng 12/7, Jude Bellingham vẫn giữ thái độ khiêm tốn khi nói về màn trình diễn của bản thân.
Sáng 12/7, Jude Bellingham hoàn tất cú đúp vào lưới Na Uy đưa tuyển Anh vươn lên dẫn 2-1 ở tứ kết World Cup 2026
Sáng 12/7, Andreas Schjelderup dứt điểm đẹp mắt vào lưới Anh mở tỷ số 1-0 cho Na Uy ở tứ kết World Cup 2026.
Sáng 12/7, Jude Bellingham có pha dứt điểm đẹp mắt tung lưới Na Uy để gỡ hòa 1-1 cho Anh ở tứ kết World Cup 2026.
Sau chiến thắng 2-0 trước Morocco ở tứ kết World Cup 2026 sáng 10/7, hình ảnh các tuyển thủ Pháp nán lại động viên Achraf Hakimi sau trận nhanh chóng thu hút sự chú ý.
Story trên Instagram của Shakira sáng 10/7 gây chú ý khi nữ ca sĩ tiết lộ Mbappe là người đầu tiên góp mặt trong dự án âm nhạc của cô và bày tỏ sự ngưỡng mộ với cầu thủ người Pháp.
Rạng sáng 10/7, Pháp nhẹ nhàng đánh bại Morocco 2-0 để giành vé vào bán kết World Cup 2026.