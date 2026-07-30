Phát ngôn gây sốc của Julian Alvarez về Barcelona
Tối 29/7, video ghi lại buổi phỏng vấn Julian Alvarez trước báo giới nhanh chóng gây ra nhiều tranh cãi trên khắp các nền tảng mạng xã hội.
Nguyễn Quốc Khánh phiên dịch cho HLV thể lực người Brazil, Brandi Rigato tại U19 Việt Nam. Nguồn: Trẻ PVF-CAND.
Tối 29/7, video ghi lại buổi phỏng vấn Julian Alvarez trước báo giới nhanh chóng gây ra nhiều tranh cãi trên khắp các nền tảng mạng xã hội.
Tối 28/7, Malaysia vượt qua Lào với tỷ số 4-0 ở lượt đấu thứ hai bảng B ASEAN Cup 2026.
Phản ứng của CĐV sau khi tuyển Pháp bổ nhiệm Zinedine Zidane làm HLV trưởng nhận được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội hôm 28/7.
Phát biểu của cựu danh thủ AC Milan về những lùm xùm gần đây với FIGC vào đêm 28/7 nhận được nhiều sự đồng tình từ CĐV trên X cũng như Reddit.
Tiết lộ trên RMC sau khi nhậm chức tuyển Pháp hôm 28/7, Zidane ngay lập tức có phát biểu đáng chú ý về phong cách ông sẽ xây dựng tại tuyển Pháp trong tương lai.
Chiều 28/7, Myanmar vượt qua Philipines với tỷ số 4-1 ở lượt trận thứ hai bảng B ASEAN Cup 2026.
Tình huống bỏ lỡ khó tin của cầu thủ Internacional Bogota trước khung thành America Cali tại giải VĐQG Colombia 2026 rạng sáng 27/7 nhanh chóng gây sốt trên X.
Tối 27/7, Indonesia vượt qua Campuchia với tỷ số 5-1 ở lượt trận thứ hai bảng A ASEAN Cup 2026
Chiều 27/7, Singapore nhẹ nhàng vượt qua Timor-Leste với tỷ số 2-0 ở trận đấu thuộc lượt hai bảng A ASEAN Cup 2026.
Phát biểu của cựu danh thủ tuyển Đức trên Marca tối 26/7 về các mục tiêu chuyển nhượng hè 2026 của Real Madrid nhanh chóng nhận được sự đồng tình từ đông đảo CĐV.