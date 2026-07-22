Tai nạn hy hữu của David Raya
Sau khi cùng Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026 vào sáng 20/7, video ghi lại khoảnh khắc hài hước của thủ môn Arsenal nhận được 2 triệu lượt xem chỉ sau 1 giờ đăng tải trên X.
Hôm 20/7, nhiều cầu thủ Argentina quay lưng về phía bục trao cúp, không chứng kiến khoảnh khắc Tây Ban Nha nâng cao cúp vàng thế giới.
Sau khi cùng Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026 vào sáng 20/7, video ghi lại khoảnh khắc hài hước của thủ môn Arsenal nhận được 2 triệu lượt xem chỉ sau 1 giờ đăng tải trên X.
Sau khi vô địch World Cup 2026 sáng 20/7, loạt động thái ăn mừng của các cầu thủ Tây Ban Nha nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ.
Rạng sáng 21/7, hàng vạn CĐV đã có mặt tại thủ đô Buenos Aires để chào đón tuyển Argentina trở về từ World Cup 2026.
Rạng sáng 21/7, hàng vạn CĐV đã có mặt tại thủ đô Madrid để chào mừng những nhà vô địch Tây Ban Nha trở về sau World Cup 2026.
Hôm 20/7, khoảnh khắc thất thần của Anya Taylor-Joy gây chú ý mạnh mẽ khi Argentina để thủng lưới trước Tây Ban Nha ở chung kết World Cup 2026.
Đội hình 11 cái tên tiêu biểu do chuyên trang Sofascore đăng tải sáng 21/7 nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ.
Đội hình 11 cái tên gây thất vọng nhất World Cup 2026 do tờ Globo Esporte công bố chiều 21/7 nhanh chóng nhận được sự chú ý từ người hâm mộ.
Ngay sau khi gia nhập Valencia vào hôm 20/7, Ryunosuke Sato đã để lại ấn tượng đẹp nhờ tính cách hòa đồng và màn thể hiện đầy năng lượng trước các đồng đội mới.
Livestream tương tác với CĐV, đánh golf trên du thuyền, đi review thức ăn là những gì ngôi sao người Na Uy làm sau khi trở về từ World Cup 2026.
Tối 20/7, video Cristiano Ronaldo đến thăm nữ họa sĩ khuyết tật từng vẽ chân dung anh bằng đôi chân, gây chú ý lớn trong cộng đồng người hâm mộ.