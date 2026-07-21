Ronaldo để lại ấn tượng đẹp sau khi trở về từ World Cup 2026
Tối 20/7, video Cristiano Ronaldo đến thăm nữ họa sĩ khuyết tật từng vẽ chân dung anh bằng đôi chân, gây chú ý lớn trong cộng đồng người hâm mộ.
Livestream tương tác với CĐV, đánh golf trên du thuyền, đi review thức ăn là những gì ngôi sao người Na Uy làm sau khi trở về từ World Cup 2026.
Tối 20/7, video Cristiano Ronaldo đến thăm nữ họa sĩ khuyết tật từng vẽ chân dung anh bằng đôi chân, gây chú ý lớn trong cộng đồng người hâm mộ.
Đội hình 11 cái tên gây thất vọng nhất World Cup 2026 do tờ Globo Esporte công bố chiều 21/7 nhanh chóng nhận được sự chú ý từ người hâm mộ.
Vozinha tiếp tục thu hút sự chú ý khi góp mặt ở trận đấu quảng bá trước thềm chung kết World Cup 2026 đêm 19/7 cùng các huyền thoại như Cafu, Suker, Zanetti, Terry, Trezeguet.
Hôm 20/7, khoảnh khắc thất thần của Anya Taylor-Joy gây chú ý mạnh mẽ khi Argentina để thủng lưới trước Tây Ban Nha ở chung kết World Cup 2026.
Đội hình 11 cái tên tiêu biểu do chuyên trang Sofascore đăng tải sáng 21/7 nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ.
Rạng sáng 21/7, hàng vạn CĐV đã có mặt tại thủ đô Buenos Aires để chào đón tuyển Argentina trở về từ World Cup 2026.
Rạng sáng 21/7, hàng vạn CĐV đã có mặt tại thủ đô Madrid để chào mừng những nhà vô địch Tây Ban Nha trở về sau World Cup 2026.
Rạng sáng 20/7, Ferran Torres tung cú dứt điểm quyết định, giúp Tây Ban Nha vượt lên dẫn Argentina 1-0 trong trận chung kết World Cup 2026.
Sau thất bại 0-1 của Argentina trước Tây Ban Nha ở chung kết World Cup 2026 sáng 20/7, Leandro Paredes để lại hình ảnh gây chú ý khi không kiềm chế được cảm xúc.
Lionel Messi không thể cùng Argentina bảo vệ thành công chức vô địch World Cup sau thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha ở trận chung kết diễn ra sáng 20/7.