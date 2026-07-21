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Video Thể thao World Cup 2026

VIDEO MỚI

Tai nạn hy hữu của David Raya

Tai nạn hy hữu của David Raya

23 giờ trước 21:33 20/7/2026 World Cup 2026 6.4K

Sau khi cùng Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026 vào sáng 20/7, video ghi lại khoảnh khắc hài hước của thủ môn Arsenal nhận được 2 triệu lượt xem chỉ sau 1 giờ đăng tải trên X.

Messi và Yamal hành xử khác biệt

Messi và Yamal hành xử khác biệt

15:00 20/7/2026 15:00 20/7/2026 World Cup 2026 7.6K

Trái với đám đông bị cuốn vào cuộc ẩu đả sau trận chung kết World Cup 2026 sáng 20/7, cả Lionel Messi và Lamine Yamal lại có cách hành xử khác biệt ghi điểm trong mắt CĐV.

Khoảnh khắc Ramos ôm Messi

Khoảnh khắc Ramos ôm Messi

13:00 20/7/2026 13:00 20/7/2026 World Cup 2026 7.5K

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc Sergio Ramos chạy đến ôm và an ủi Lionel Messi sau trận chung kết World Cup 2026 sáng 20/7 đang thu hút sự chú ý trên X.

Highlights Argentina 2-1 Anh

Highlights Argentina 2-1 Anh

16:26 16/7/2026 16:26 16/7/2026 World Cup 2026 2.1K

Rạng sáng 16/7, Argentina lội ngược dòng đánh bại tuyển Anh với tỷ số 2-1, qua đó giành quyền vào chơi trận chung kết World Cup 2026.

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