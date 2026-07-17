5 giờ trước
06:25 17/7/2026
World Cup 2026
4.5K
Hôm 16/7, Valentin Barco ăn mừng khiêu khích bàn thắng của Enzo Fernandez trước khi xảy ra xô xát với Jude Bellingham ở trận Argentina thắng Anh 2-1 thuộc bán kết World Cup 2026.
14:08 15/7/2026
14:08 15/7/2026
World Cup 2026
1.9K
Nhiều giờ trước trận bán kết World Cup 2026, người hâm mộ Argentina đã phủ kín khu vực sân đấu bằng sắc xanh - trắng cùng những màn cổ vũ sôi động.
13:01 15/7/2026
13:01 15/7/2026
World Cup 2026
5.2K
Video ghi lại cảnh hỗn loạn của nhiều CĐV Pháp sau trận thua Tây Ban Nha ở bán kết World Cup 2026 rạng sáng 15/7 thu hút sự chú ý trên mạng xã hội X.
16:05 15/7/2026
16:05 15/7/2026
World Cup 2026
1.9K
Rạng sáng 15/7, Tây Ban Nha đánh bại Pháp 2-0 để giành vé vào chung kết World Cup 2026.
10:00 16/7/2026
10:00 16/7/2026
World Cup 2026
2.4K
Bên cạnh chiến thuật và nhân sự, ''La Roja'' còn đầu tư kỹ lưỡng vào chế độ dinh dưỡng bằng một quyết định đặc biệt.
04:07 16/7/2026
04:07 16/7/2026
World Cup 2026
1.3K
Rạng sáng 16/7, Anthony Gordon dứt điểm vào lưới Argentina mở tỷ số 1-0 cho Anh ở bán kết World Cup 2026.
04:10 16/7/2026
04:10 16/7/2026
World Cup 2026
2.1K
Rạng sáng 16/7, Enzo Fernandez có cú sút xa đẳng cấp vào lưới Anh gỡ hòa 1-1 cho Argentina ở bán kết World Cup 2026
04:33 16/7/2026
04:33 16/7/2026
World Cup 2026
22.0K
Lionel Messi khiến tuyển Anh khốn đốn bằng những pha xử lý đẳng cấp ở bán kết World Cup 2026 rạng sáng 16/7, bất chấp việc phải đối đầu dàn sao như Kane, Gordon hay Bellingham.
04:49 16/7/2026
04:49 16/7/2026
World Cup 2026
6.4K
Rạng sáng 16/7, Lautaro Martinez bật cao đánh đầu từ đường kiến tạo của Lionel Messi, giúp Argentina dẫn ngược tuyển Anh 2-1 ở bán kết World Cup 2026.
05:00 16/7/2026
05:00 16/7/2026
World Cup 2026
15.8K
Jude Bellingham vỗ mạnh vào đầu Valentin Barco, châm ngòi cho màn xô xát sau trận Argentina thắng tuyển Anh 2-1 ở bán kết World Cup 2026 rạng sáng 16/7.