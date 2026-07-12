Anh cân bằng tỷ số 1-1 trước Na Uy
Sáng 12/7, Jude Bellingham có pha dứt điểm đẹp mắt tung lưới Na Uy để gỡ hòa 1-1 cho Anh ở tứ kết World Cup 2026.
Sáng 12/7, Andreas Schjelderup dứt điểm đẹp mắt vào lưới Anh mở tỷ số 1-0 cho Na Uy ở tứ kết World Cup 2026.
Sáng 12/7, Jude Bellingham có pha dứt điểm đẹp mắt tung lưới Na Uy để gỡ hòa 1-1 cho Anh ở tứ kết World Cup 2026.
Sáng 11/7, sau thất bại trước Tây Ban Nha ở tứ kết World Cup 2026, Thibaut Courtois gây chú ý khi úp mở khả năng chia tay tuyển Bỉ.
Rạng sáng 11/7, Tây Ban Nha vượt qua Bỉ 2-1 để có mặt tại bán kết World Cup 2026.
Sau chiến thắng 2-0 trước Morocco ở tứ kết World Cup 2026 sáng 10/7, hình ảnh các tuyển thủ Pháp nán lại động viên Achraf Hakimi sau trận nhanh chóng thu hút sự chú ý.
Story trên Instagram của Shakira sáng 10/7 gây chú ý khi nữ ca sĩ tiết lộ Mbappe là người đầu tiên góp mặt trong dự án âm nhạc của cô và bày tỏ sự ngưỡng mộ với cầu thủ người Pháp.
Rạng sáng 10/7, Pháp nhẹ nhàng đánh bại Morocco 2-0 để giành vé vào bán kết World Cup 2026.
Rạng sáng 11/7, Fabian Ruiz có pha dứt điểm chính xác vào lưới Bỉ mở tỷ số 1-0 cho Tây Ban Nha ở tứ kết World Cup 2026.
Rạng sáng 11/7, Charles De Ketelaere có cú đánh đầu chính xác vào lưới Tây Ban Nha cân bằng tỷ số 1-1 cho Bỉ ở tứ kết World Cup 2026.
Rạng sáng 11/7, Mikel Merino tận dụng cơ hội từ sai lầm của thủ thành Lammens, đưa Tây Ban Nha vượt lên dẫn 2-1 trước Bỉ ở tứ kết World Cup 2026.
Màn phỏng vấn của Kylian Mbappe sau chiến thắng 2-0 của Pháp trước Morocco ở tứ kết World Cup 2026 sáng 10/7 nhanh chóng thu hút sự chú ý nơi người hâm mộ.