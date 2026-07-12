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Video Thể thao World Cup 2026

VIDEO MỚI

Mbappe quá xuất sắc

Mbappe quá xuất sắc

05:59 10/7/2026 05:59 10/7/2026 World Cup 2026 4.9K

Một bàn thắng và một kiến tạo trong chiến thắng 2-0 của tuyển Pháp trước Morocco ở tứ kết World Cup 2026 sáng 10/7 một lần nữa nói lên vị thế hàng đầu của Kylian Mbappe.

Highlights Argentina 3-2 Ai Cập

Highlights Argentina 3-2 Ai Cập

15:48 8/7/2026 15:48 8/7/2026 World Cup 2026 2.4K

Rạng sáng 8/7, Argentina ngược dòng ngoạn mục để đánh bại Ai Cập 3-2 ở vòng 16 đội World Cup 2026, qua đó giành vé vào tứ kết sau trận cầu đầy cảm xúc.

Khoảnh khắc Messi khóc

Khoảnh khắc Messi khóc

05:32 8/7/2026 05:32 8/7/2026 World Cup 2026 16.1K

Từ "tội đồ" thành người hùng, Messi trải qua một trong những trận đấu giàu cảm xúc nhất sự nghiệp World Cup khi cùng Argentina ngược dòng thắng Ai Cập 3-2 ở vòng 16 đội đêm 7/7.

HLV Scaloni không nói nên lời

HLV Scaloni không nói nên lời

05:31 8/7/2026 05:31 8/7/2026 World Cup 2026 3.2K

Đoạn phỏng vấn HLV trưởng Argentina sau chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Ai Cập ở vòng 16 đội World Cup 2026 đêm 7/7 nhanh chóng nhận được sự chú ý trên mạng xã hội.

Yamal ôm lấy Ronaldo

Yamal ôm lấy Ronaldo

08:01 7/7/2026 08:01 7/7/2026 World Cup 2026 6.0K

Khoảnh khắc Lamine Yamal tiến đến ôm Cristiano Ronaldo sau khi Tây Ban Nha giành vé vào tứ kết World Cup 2026 khiến nhiều CĐV chú ý.

Casemiro khóc khi trả lời phỏng vấn

Casemiro khóc khi trả lời phỏng vấn

11:44 6/7/2026 11:44 6/7/2026 World Cup 2026 3.0K

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc trả lời phỏng vấn Casemiro sau thất bại của 1-2 của Brazil trước Na Uy sáng 6/7 tại vòng 16 đội World Cup 2026 đang nhận được sự chú ý trên X.

Vinicius dí dỏm chúc mừng Haaland

Vinicius dí dỏm chúc mừng Haaland

11:17 6/7/2026 11:17 6/7/2026 World Cup 2026 4.8K

Trong lúc phỏng vấn sau chiến thắng 2-1 của Na Uy trước Brazil ở vòng 16 đội World Cup 2026 sáng 6/7, Erling Haaland đã nhận được lời chúc mừng đặc biệt từ Vinicius Jr.

Neymar ôm Odegaard

Neymar ôm Odegaard

10:35 6/7/2026 10:35 6/7/2026 World Cup 2026 4.4K

Sau thất bại 1-2 của Brazil trước Na Uy ở vòng 16 đội World Cup 2026 sáng 6/7, hình ảnh Neymar đi đến ôm và chúc mừng Odegaard nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

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