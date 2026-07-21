Anya Taylor-Joy thất thần khi Argentina thủng lưới
Hôm 20/7, khoảnh khắc thất thần của Anya Taylor-Joy gây chú ý mạnh mẽ khi Argentina để thủng lưới trước Tây Ban Nha ở chung kết World Cup 2026.
Đội hình 11 cái tên tiêu biểu do chuyên trang Sofascore đăng tải sáng 21/7 nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ.
Hôm 20/7, khoảnh khắc thất thần của Anya Taylor-Joy gây chú ý mạnh mẽ khi Argentina để thủng lưới trước Tây Ban Nha ở chung kết World Cup 2026.
Rạng sáng 21/7, hàng vạn CĐV đã có mặt tại thủ đô Buenos Aires để chào đón tuyển Argentina trở về từ World Cup 2026.
Rạng sáng 21/7, hàng vạn CĐV đã có mặt tại thủ đô Madrid để chào mừng những nhà vô địch Tây Ban Nha trở về sau World Cup 2026.
Sáng 19/7, Anh vượt qua Pháp 6-4 để giành vị trí thứ ba chung cuộc tại World Cup 2026.
Rạng sáng 20/7, Ferran Torres tung cú dứt điểm quyết định, giúp Tây Ban Nha vượt lên dẫn Argentina 1-0 trong trận chung kết World Cup 2026.
Sau thất bại 0-1 của Argentina trước Tây Ban Nha ở chung kết World Cup 2026 sáng 20/7, Leandro Paredes để lại hình ảnh gây chú ý khi không kiềm chế được cảm xúc.
Lionel Messi không thể cùng Argentina bảo vệ thành công chức vô địch World Cup sau thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha ở trận chung kết diễn ra sáng 20/7.
Dù Argentina gục ngã 0-1 trước Tây Ban Nha ở chung kết World Cup 2026 sáng 20/7, Emiliano Martinez vẫn để lại dấu ấn với hàng loạt pha cứu thua xuất thần.
Sáng 20/7, các cầu thủ Tây Ban Nha và Argentina xảy ra xô xát sau khi tiếng còi mãn cuộc trận chung kết World Cup 2026 vang lên.
Đoạn video ghi lại khoảnh khắc Sergio Ramos chạy đến ôm và an ủi Lionel Messi sau trận chung kết World Cup 2026 sáng 20/7 đang thu hút sự chú ý trên X.