Tây Ban Nha mở tỷ số 1-0 trước Argentina
Rạng sáng 20/7, Ferran Torres tung cú dứt điểm quyết định, giúp Tây Ban Nha vượt lên dẫn Argentina 1-0 trong trận chung kết World Cup 2026.
Sau thất bại 0-1 của Argentina trước Tây Ban Nha ở chung kết World Cup 2026 sáng 20/7, Leandro Paredes để lại hình ảnh gây chú ý khi không kiềm chế được cảm xúc.
Rạng sáng 20/7, Ferran Torres tung cú dứt điểm quyết định, giúp Tây Ban Nha vượt lên dẫn Argentina 1-0 trong trận chung kết World Cup 2026.
Lionel Messi không thể cùng Argentina bảo vệ thành công chức vô địch World Cup sau thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha ở trận chung kết diễn ra sáng 20/7.
Dù Argentina gục ngã 0-1 trước Tây Ban Nha ở chung kết World Cup 2026 sáng 20/7, Emiliano Martinez vẫn để lại dấu ấn với hàng loạt pha cứu thua xuất thần.
Sáng 19/7, Anh vượt qua Pháp 6-4 để giành vị trí thứ ba chung cuộc tại World Cup 2026.
Sáng 19/7, người hâm mộ Argentina phủ kín đường phố quanh sân vận động trước trận chung kết World Cup 2026 với Tây Ban Nha.
Sáng 19/7, Declan Rice dứt điểm tung lưới Pháp mở tỷ số 1-0 cho tuyển Anh ở trận tranh hạng 3 World Cup 2026.
Sáng 19/7, Kylian Mbappe hoàn tất cú đúp vào lưới Anh giúp Pháp rút ngắn tỷ số xuống còn 3-4 ở trận tranh hạng 3 World Cup 2026.
Sáng 19/7, Jude Bellingham có pha đi bóng và dứt điểm đẳng cấp vào lưới Pháp, ấn định chiến thắng chung cuộc 6-4 cho Anh tại trận tranh hạng 3 World Cup 2026.
Bukayo Saka tỏa sáng với cú hat-trick vào lưới Pháp rạng sáng 19/7, góp công lớn giúp tuyển Anh giành hạng ba World Cup 2026.
Sau thất bại ở trận tranh hạng ba World Cup 2026, Kylian Mbappe khẳng định anh sẵn sàng đánh đổi kỷ lục ghi bàn mọi thời đại để được cùng tuyển Pháp chơi trận chung kết.