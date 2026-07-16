Argentina ấn định tỷ số 2-1 trước Anh
Rạng sáng 16/7, Lautaro Martinez bật cao đánh đầu từ đường kiến tạo của Lionel Messi, giúp Argentina dẫn ngược tuyển Anh 2-1 ở bán kết World Cup 2026.
Lionel Messi khiến tuyển Anh khốn đốn bằng những pha xử lý đẳng cấp ở bán kết World Cup 2026 rạng sáng 16/7, bất chấp việc phải đối đầu dàn sao như Kane, Gordon hay Bellingham.
Rạng sáng 16/7, Lautaro Martinez bật cao đánh đầu từ đường kiến tạo của Lionel Messi, giúp Argentina dẫn ngược tuyển Anh 2-1 ở bán kết World Cup 2026.
Jude Bellingham vỗ mạnh vào đầu Valentin Barco, châm ngòi cho màn xô xát sau trận Argentina thắng tuyển Anh 2-1 ở bán kết World Cup 2026 rạng sáng 16/7.
Rạng sáng 16/7, Enzo Fernandez có cú sút xa đẳng cấp vào lưới Anh gỡ hòa 1-1 cho Argentina ở bán kết World Cup 2026
Rạng sáng 16/7, Anthony Gordon dứt điểm vào lưới Argentina mở tỷ số 1-0 cho Anh ở bán kết World Cup 2026.
Đoạn video ghi lại màn ăn mừng của Lionel Messi sau chiến thắng ở bán kết World Cup 2026 sáng 16/7 thu hút 3 triệu lượt xem trên X chỉ sau 15 phút đăng tải.
Rạng sáng 15/7, Tây Ban Nha đánh bại Pháp 2-0 để giành vé vào chung kết World Cup 2026.
Video ghi lại cảnh hỗn loạn của nhiều CĐV Pháp sau trận thua Tây Ban Nha ở bán kết World Cup 2026 rạng sáng 15/7 thu hút sự chú ý trên mạng xã hội X.
Nhiều giờ trước trận bán kết World Cup 2026, người hâm mộ Argentina đã phủ kín khu vực sân đấu bằng sắc xanh - trắng cùng những màn cổ vũ sôi động.
Trước trận bán kết World Cup 2026 với tuyển Anh, tuyển Argentina có màn "lên dây cót" theo cách rất đặc biệt.
Erling Haaland và các đồng đội vinh dự nhận nghi thức chào đón trọng thể từ Quốc vương Harald V cùng Hoàng gia Na Uy tại Oslo sáng 14/7 sau khi trở về từ World Cup 2026.