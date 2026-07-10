Mbappe quá xuất sắc
Một bàn thắng và một kiến tạo trong chiến thắng 2-0 của tuyển Pháp trước Morocco ở tứ kết World Cup 2026 sáng 10/7 một lần nữa nói lên vị thế hàng đầu của Kylian Mbappe.
Màn phỏng vấn của Kylian Mbappe sau chiến thắng 2-0 của Pháp trước Morocco ở tứ kết World Cup 2026 sáng 10/7 nhanh chóng thu hút sự chú ý nơi người hâm mộ.
Một bàn thắng và một kiến tạo trong chiến thắng 2-0 của tuyển Pháp trước Morocco ở tứ kết World Cup 2026 sáng 10/7 một lần nữa nói lên vị thế hàng đầu của Kylian Mbappe.
Ngoài bàn thắng mở tỷ số trong trận gặp Morocco ở tứ kết World Cup 2026, ngôi sao tuyển Pháp còn gây tiếc nuối bởi tình huống bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc trên chấm 11 m.
Rạng sáng 10/7, Ousmane Dembele dứt điểm chính xác vào lưới Morocco nhân đôi cách biệt lên thành 2-0 cho tuyển Pháp ở tứ kết World Cup 2026.
Rạng sáng 10/7, Kylian Mbappe cứa lòng đẳng cấp vào lưới Morocco mở tỷ số 1-0 cho tuyển Pháp ở tứ kết World Cup 2026.
Trong buổi họp báo của Brahim Diaz trước trận tứ kết giữa Pháp và Morocco sáng 9/7, một nhà báo Morocco tố phóng viên Marcelo Courrege của Globo đã hành hung mình.
Khoảnh khắc nóng nảy của HLV trưởng tuyển Ai Cập sau trận thua 2-3 trước Argentina tại vòng 16 đội World Cup 2026 đang được nhiều CĐV chia sẻ trên X.
Rạng sáng 8/7, Argentina ngược dòng ngoạn mục để đánh bại Ai Cập 3-2 ở vòng 16 đội World Cup 2026, qua đó giành vé vào tứ kết sau trận cầu đầy cảm xúc.
Rạng sáng 8/7, Thuỵ Sĩ đánh bại Colombia 4-3 trên loạt luân lưu sau khi hòa 0-0 trong 120 phút, qua đó giành vé vào vòng tứ kết World Cup 2026.
Ngày 8/7, khoang hành khách trên một chuyến bay trở nên náo nhiệt như sân vận động khi 187 người cùng chăm chú theo dõi trận Argentina gặp Ai Cập qua Wi-Fi từ một CĐV.
Đêm 7/7, Lionel Messi cùng Argentina ngược dòng hạ Ai Cập 3-2, qua đó giành vé vào tứ kết World Cup 2026.