Highlights Singapore 2-1 Cambodia
Tối 24/7, Singapore đánh bại Cambodia 2-1 ở trận đấu đầu tiên thuộc bảng A ASEAN Cup 2026.
Tối 24/7, tuyển Việt Nam dễ dàng đè bẹp Timor-Leste với tỷ số cách biệt 7-0 ở lượt trận ra quân bảng A ASEAN Cup 2026.
Tối 24/7, Singapore đánh bại Cambodia 2-1 ở trận đấu đầu tiên thuộc bảng A ASEAN Cup 2026.
Inter Milan có màn hủy diệt 16-0 trước đối thủ SV Aasen (Đức) trong trận giao hữu chuẩn bị cho mùa giải 2026/27 sáng 24/7.
Trong ngày ra mắt tuyển Đức vào chiều 24/5, HLV Jurgen Klopp đã có những phát biểu đáng chú ý.
Sáng 23/7, Antoine Griezmann có pha ghi bàn tinh tế vào lưới San Jose Earthquakes, góp phần vào chiến thắng 4-0 của Orlando City tại MLS 2026.
Đoạn story đăng tải trên trang Instagram cá nhân của cựu sao Barcelona đêm 23/7 nhanh chóng nhận lại những phản ứng dữ dội từ người hâm mộ.
Chiều 21/7, video nghệ sĩ Italy Dario Gambarin tạo nên “bức tranh World Cup” rộng 30.000 m² chúc mừng Tây Ban Nha vô địch gây sốt trên mạng xã hội X.
Hôm 20/7, nhiều cầu thủ Argentina quay lưng về phía bục trao cúp, không chứng kiến khoảnh khắc Tây Ban Nha nâng cao cúp vàng thế giới.
Đoạn video ghi lại hình ảnh tập luyện trước thềm mùa giải 2026/27 của các thủ môn dự bị CLB Barcelona nhanh chóng thu hút hơn 1 triệu view chỉ sau ít giờ đăng tải hôm 22/7.
Ngay sau khi gia nhập Valencia vào hôm 20/7, Ryunosuke Sato đã để lại ấn tượng đẹp nhờ tính cách hòa đồng và màn thể hiện đầy năng lượng trước các đồng đội mới.
Livestream tương tác với CĐV, đánh golf trên du thuyền, đi review thức ăn là những gì ngôi sao người Na Uy làm sau khi trở về từ World Cup 2026.