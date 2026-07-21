Đêm không ngủ của CĐV Tây Ban Nha tại Hà Nội
CĐV Tây Ban Nha tại Hà Nội đã có một đêm vỡ òa khi chứng kiến "La Roja" nâng cúp vàng World Cup lần thứ hai trong lịch sử vào rạng sáng 20/7.
Ngay sau khi gia nhập Valencia vào hôm 20/7, Ryunosuke Sato đã để lại ấn tượng đẹp nhờ tính cách hòa đồng và màn thể hiện đầy năng lượng trước các đồng đội mới.
CĐV Tây Ban Nha tại Hà Nội đã có một đêm vỡ òa khi chứng kiến "La Roja" nâng cúp vàng World Cup lần thứ hai trong lịch sử vào rạng sáng 20/7.
Livestream tương tác với CĐV, đánh golf trên du thuyền, đi review thức ăn là những gì ngôi sao người Na Uy làm sau khi trở về từ World Cup 2026.
Tối 20/7, video Cristiano Ronaldo đến thăm nữ họa sĩ khuyết tật từng vẽ chân dung anh bằng đôi chân, gây chú ý lớn trong cộng đồng người hâm mộ.
Vozinha tiếp tục thu hút sự chú ý khi góp mặt ở trận đấu quảng bá trước thềm chung kết World Cup 2026 đêm 19/7 cùng các huyền thoại như Cafu, Suker, Zanetti, Terry, Trezeguet.
Đội hình 11 cái tên gây thất vọng nhất World Cup 2026 do tờ Globo Esporte công bố chiều 21/7 nhanh chóng nhận được sự chú ý từ người hâm mộ.
Đội hình 11 cái tên tiêu biểu do chuyên trang Sofascore đăng tải sáng 21/7 nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ.
Hôm 20/7, khoảnh khắc thất thần của Anya Taylor-Joy gây chú ý mạnh mẽ khi Argentina để thủng lưới trước Tây Ban Nha ở chung kết World Cup 2026.
Rạng sáng 21/7, hàng vạn CĐV đã có mặt tại thủ đô Buenos Aires để chào đón tuyển Argentina trở về từ World Cup 2026.
Rạng sáng 21/7, hàng vạn CĐV đã có mặt tại thủ đô Madrid để chào mừng những nhà vô địch Tây Ban Nha trở về sau World Cup 2026.
Sau khi cùng Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026 vào sáng 20/7, video ghi lại khoảnh khắc hài hước của thủ môn Arsenal nhận được 2 triệu lượt xem chỉ sau 1 giờ đăng tải trên X.