Anya Taylor-Joy thất thần khi Argentina thủng lưới
Hôm 20/7, khoảnh khắc thất thần của Anya Taylor-Joy gây chú ý mạnh mẽ khi Argentina để thủng lưới trước Tây Ban Nha ở chung kết World Cup 2026.
Đội hình 11 cái tên gây thất vọng nhất World Cup 2026 do tờ Globo Esporte công bố chiều 21/7 nhanh chóng nhận được sự chú ý từ người hâm mộ.
Hôm 20/7, khoảnh khắc thất thần của Anya Taylor-Joy gây chú ý mạnh mẽ khi Argentina để thủng lưới trước Tây Ban Nha ở chung kết World Cup 2026.
Đội hình 11 cái tên tiêu biểu do chuyên trang Sofascore đăng tải sáng 21/7 nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ.
Vozinha tiếp tục thu hút sự chú ý khi góp mặt ở trận đấu quảng bá trước thềm chung kết World Cup 2026 đêm 19/7 cùng các huyền thoại như Cafu, Suker, Zanetti, Terry, Trezeguet.
Rạng sáng 21/7, hàng vạn CĐV đã có mặt tại thủ đô Buenos Aires để chào đón tuyển Argentina trở về từ World Cup 2026.
Rạng sáng 21/7, hàng vạn CĐV đã có mặt tại thủ đô Madrid để chào mừng những nhà vô địch Tây Ban Nha trở về sau World Cup 2026.
Rạng sáng 20/7, Ferran Torres tung cú dứt điểm quyết định, giúp Tây Ban Nha vượt lên dẫn Argentina 1-0 trong trận chung kết World Cup 2026.
Sau thất bại 0-1 của Argentina trước Tây Ban Nha ở chung kết World Cup 2026 sáng 20/7, Leandro Paredes để lại hình ảnh gây chú ý khi không kiềm chế được cảm xúc.
Lionel Messi không thể cùng Argentina bảo vệ thành công chức vô địch World Cup sau thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha ở trận chung kết diễn ra sáng 20/7.
Dù Argentina gục ngã 0-1 trước Tây Ban Nha ở chung kết World Cup 2026 sáng 20/7, Emiliano Martinez vẫn để lại dấu ấn với hàng loạt pha cứu thua xuất thần.
Sáng 20/7, các cầu thủ Tây Ban Nha và Argentina xảy ra xô xát sau khi tiếng còi mãn cuộc trận chung kết World Cup 2026 vang lên.