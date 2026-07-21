Đội tuyển Tây Ban Nha về nước trong biển người
Rạng sáng 21/7, hàng vạn CĐV đã có mặt tại thủ đô Madrid để chào mừng những nhà vô địch Tây Ban Nha trở về sau World Cup 2026.
Rạng sáng 21/7, hàng vạn CĐV đã có mặt tại thủ đô Buenos Aires để chào đón tuyển Argentina trở về từ World Cup 2026.
Rạng sáng 21/7, hàng vạn CĐV đã có mặt tại thủ đô Madrid để chào mừng những nhà vô địch Tây Ban Nha trở về sau World Cup 2026.
Sau khi cùng Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026 vào sáng 20/7, video ghi lại khoảnh khắc hài hước của thủ môn Arsenal nhận được 2 triệu lượt xem chỉ sau 1 giờ đăng tải trên X.
Sau khi vô địch World Cup 2026 sáng 20/7, loạt động thái ăn mừng của các cầu thủ Tây Ban Nha nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ.
Trái với đám đông bị cuốn vào cuộc ẩu đả sau trận chung kết World Cup 2026 sáng 20/7, cả Lionel Messi và Lamine Yamal lại có cách hành xử khác biệt ghi điểm trong mắt CĐV.
Sáng 20/7, Tây Ban Nha đánh bại Argentina 1-0 sau 120 phút thi đấu để trở thành nhà vô địch World Cup 2026.
Sau thất bại ở trận tranh hạng ba World Cup 2026, Kylian Mbappe khẳng định anh sẵn sàng đánh đổi kỷ lục ghi bàn mọi thời đại để được cùng tuyển Pháp chơi trận chung kết.
Sáng 19/7, người hâm mộ Argentina phủ kín đường phố quanh sân vận động trước trận chung kết World Cup 2026 với Tây Ban Nha.
Sáng 19/7, Anh vượt qua Pháp 6-4 để giành vị trí thứ ba chung cuộc tại World Cup 2026.
Rạng sáng 20/7, Ferran Torres tung cú dứt điểm quyết định, giúp Tây Ban Nha vượt lên dẫn Argentina 1-0 trong trận chung kết World Cup 2026.
Sau thất bại 0-1 của Argentina trước Tây Ban Nha ở chung kết World Cup 2026 sáng 20/7, Leandro Paredes để lại hình ảnh gây chú ý khi không kiềm chế được cảm xúc.