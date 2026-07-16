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Video Thể thao World Cup 2026

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Đối thủ nói gì về Kylian Mbappe

Đối thủ nói gì về Kylian Mbappe

13:00 13/7/2026 13:00 13/7/2026 World Cup 2026 6.2K

Trước thềm cuộc đối đầu giữa Pháp và Tây Ban Nha tại bán kết World Cup 2026, Mikel Merino có phát biểu đáng chú ý về ngôi sao số một của ''Les Bleus''

Mbappe quá xuất sắc

Mbappe quá xuất sắc

05:59 10/7/2026 05:59 10/7/2026 World Cup 2026 5.0K

Một bàn thắng và một kiến tạo trong chiến thắng 2-0 của tuyển Pháp trước Morocco ở tứ kết World Cup 2026 sáng 10/7 một lần nữa nói lên vị thế hàng đầu của Kylian Mbappe.

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