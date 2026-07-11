Tây Ban Nha ấn định chiến thắng 2-1 trước Bỉ
Rạng sáng 11/7, Mikel Merino tận dụng cơ hội từ sai lầm của thủ thành Lammens, đưa Tây Ban Nha vượt lên dẫn 2-1 trước Bỉ ở tứ kết World Cup 2026.
Rạng sáng 11/7, Tây Ban Nha vượt qua Bỉ 2-1 để có mặt tại bán kết World Cup 2026.
Rạng sáng 11/7, Mikel Merino tận dụng cơ hội từ sai lầm của thủ thành Lammens, đưa Tây Ban Nha vượt lên dẫn 2-1 trước Bỉ ở tứ kết World Cup 2026.
Rạng sáng 11/7, Fabian Ruiz có pha dứt điểm chính xác vào lưới Bỉ mở tỷ số 1-0 cho Tây Ban Nha ở tứ kết World Cup 2026.
Rạng sáng 11/7, Charles De Ketelaere có cú đánh đầu chính xác vào lưới Tây Ban Nha cân bằng tỷ số 1-1 cho Bỉ ở tứ kết World Cup 2026.
Trong buổi họp báo của Brahim Diaz trước trận tứ kết giữa Pháp và Morocco sáng 9/7, một nhà báo Morocco tố phóng viên Marcelo Courrege của Globo đã hành hung mình.
Rạng sáng 10/7, Kylian Mbappe cứa lòng đẳng cấp vào lưới Morocco mở tỷ số 1-0 cho tuyển Pháp ở tứ kết World Cup 2026.
Rạng sáng 10/7, Ousmane Dembele dứt điểm chính xác vào lưới Morocco nhân đôi cách biệt lên thành 2-0 cho tuyển Pháp ở tứ kết World Cup 2026.
Ngoài bàn thắng mở tỷ số trong trận gặp Morocco ở tứ kết World Cup 2026, ngôi sao tuyển Pháp còn gây tiếc nuối bởi tình huống bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc trên chấm 11 m.
Một bàn thắng và một kiến tạo trong chiến thắng 2-0 của tuyển Pháp trước Morocco ở tứ kết World Cup 2026 sáng 10/7 một lần nữa nói lên vị thế hàng đầu của Kylian Mbappe.
Màn phỏng vấn của Kylian Mbappe sau chiến thắng 2-0 của Pháp trước Morocco ở tứ kết World Cup 2026 sáng 10/7 nhanh chóng thu hút sự chú ý nơi người hâm mộ.
Sau chiến thắng 2-0 trước Morocco ở tứ kết World Cup 2026 sáng 10/7, hình ảnh các tuyển thủ Pháp nán lại động viên Achraf Hakimi sau trận nhanh chóng thu hút sự chú ý.