Messi làm náo loạn giải hạng tư Argentina
Ngày 25/7, Lionel Messi khiến sân Antonio Di Giacomo chật kín người hâm mộ khi xuất hiện cổ vũ Leones FC, đội bóng thuộc sở hữu của gia đình.
Phát biểu của Raphael Varane về việc Como cấm đánh đầu ở các cấp độ đào tạo trẻ để bảo vệ sức khỏe cầu thủ nhanh chóng gây chú ý trên mạng xã hội tối 25/7.
Ngày 25/7, Lionel Messi khiến sân Antonio Di Giacomo chật kín người hâm mộ khi xuất hiện cổ vũ Leones FC, đội bóng thuộc sở hữu của gia đình.
Sáng 26/7, đàn ong tràn vào sân khiến trận chung kết giải U20 Brazil giữa Bahia và Fluminense phải tạm dừng.
Sáng 26/7, Neymar lập cú đúp giúp Santos hòa Chapecoense với tỷ số 2-2 tại giải VĐQG Brazil.
Tối 25/7, Erling Haaland "chiếm trọn spotlight" trong đám cưới của Gianluigi Donnarumma với màn "chèo thuyền Viking" cuồng nhiệt, khuấy động cả buổi tiệc.
Tối 25/7, Thái Lan nhẹ nhàng vượt qua Lào với tỷ số 5-0 ở lượt đầu tiên bảng B ASEAN Cup 2026.
Chiều 25/7, Malaysia vượt qua Myanmar với tỷ số 2-1 ở lượt đấu đầu tiên bảng B ASEAN Cup 2026.
Trong ngày ra mắt tuyển Đức vào chiều 24/5, HLV Jurgen Klopp đã có những phát biểu đáng chú ý.
Inter Milan có màn hủy diệt 16-0 trước đối thủ SV Aasen (Đức) trong trận giao hữu chuẩn bị cho mùa giải 2026/27 sáng 24/7.
Tối 24/7, tuyển Việt Nam dễ dàng đè bẹp Timor-Leste với tỷ số cách biệt 7-0 ở lượt trận ra quân bảng A ASEAN Cup 2026.
Tối 24/7, Singapore đánh bại Cambodia 2-1 ở trận đấu đầu tiên thuộc bảng A ASEAN Cup 2026.