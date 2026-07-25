Klopp gửi thông điệp đanh thép ngày ra mắt tuyển Đức
Trong ngày ra mắt tuyển Đức vào chiều 24/5, HLV Jurgen Klopp đã có những phát biểu đáng chú ý.
Inter Milan có màn hủy diệt 16-0 trước đối thủ SV Aasen (Đức) trong trận giao hữu chuẩn bị cho mùa giải 2026/27 sáng 24/7.
Trong ngày ra mắt tuyển Đức vào chiều 24/5, HLV Jurgen Klopp đã có những phát biểu đáng chú ý.
Sáng 23/7, Antoine Griezmann có pha ghi bàn tinh tế vào lưới San Jose Earthquakes, góp phần vào chiến thắng 4-0 của Orlando City tại MLS 2026.
Đoạn story đăng tải trên trang Instagram cá nhân của cựu sao Barcelona đêm 23/7 nhanh chóng nhận lại những phản ứng dữ dội từ người hâm mộ.
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Hôm 20/7, nhiều cầu thủ Argentina quay lưng về phía bục trao cúp, không chứng kiến khoảnh khắc Tây Ban Nha nâng cao cúp vàng thế giới.
Đoạn video ghi lại hình ảnh tập luyện trước thềm mùa giải 2026/27 của các thủ môn dự bị CLB Barcelona nhanh chóng thu hút hơn 1 triệu view chỉ sau ít giờ đăng tải hôm 22/7.
Ngay sau khi gia nhập Valencia vào hôm 20/7, Ryunosuke Sato đã để lại ấn tượng đẹp nhờ tính cách hòa đồng và màn thể hiện đầy năng lượng trước các đồng đội mới.
Livestream tương tác với CĐV, đánh golf trên du thuyền, đi review thức ăn là những gì ngôi sao người Na Uy làm sau khi trở về từ World Cup 2026.
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