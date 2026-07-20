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Video Thể thao World Cup 2026

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Highlights Argentina 2-1 Anh

Highlights Argentina 2-1 Anh

16:26 16/7/2026 16:26 16/7/2026 World Cup 2026 2.1K

Rạng sáng 16/7, Argentina lội ngược dòng đánh bại tuyển Anh với tỷ số 2-1, qua đó giành quyền vào chơi trận chung kết World Cup 2026.

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