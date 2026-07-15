Tây Ban Nha ấn định tỷ số 2-0 trước Pháp
Rạng sáng 15/7, Pedro Porro có pha dứt điểm tung lưới Pháp nâng tỷ số lên 2-0 cho Tây Ban Nha tại bán kết World Cup 2026.
Rạng sáng 15/7, Mikel Oyarzabal tận dụng thành công quả phạt đền để giúp Tây Ban Nha vượt lên dẫn Pháp 1-0 ở bán kết World Cup 2026
Rạng sáng 15/7, Pedro Porro có pha dứt điểm tung lưới Pháp nâng tỷ số lên 2-0 cho Tây Ban Nha tại bán kết World Cup 2026.
Thủ môn Unai Simon có màn trình diễn thượng hạng trong chiến thắng 2-0 ở bán kết World Cup 2026 của Tây Ban Nha trước Pháp, khiến những ngôi sao như Mbappe và Olise phải im tiếng.
Erling Haaland và các đồng đội vinh dự nhận nghi thức chào đón trọng thể từ Quốc vương Harald V cùng Hoàng gia Na Uy tại Oslo sáng 14/7 sau khi trở về từ World Cup 2026.
Trước trận bán kết World Cup 2026 với tuyển Anh, tuyển Argentina có màn "lên dây cót" theo cách rất đặc biệt.
Bốn ứng viên vô địch đều sở hữu những thông số ấn tượng, hứa hẹn tạo nên hai màn thư hùng đỉnh cao tại bán kết World Cup 2026.
Sáng 12/7, Argentina đánh bại Thụy Sĩ 3-1 sau 120 phút căng thẳng để giành vé vào bán kết World Cup 2026.
Trước thềm cuộc đối đầu giữa Pháp và Tây Ban Nha tại bán kết World Cup 2026, Mikel Merino có phát biểu đáng chú ý về ngôi sao số một của ''Les Bleus''
Anh, Pháp, Argentina và Tây Ban Nha đều cho thấy vóc dáng của những ứng viên vô địch bằng màn trình diễn thuyết phục từ đầu World Cup 2026.
Đội tuyển Pháp đã có mặt tại Dallas (Mỹ) để chuẩn bị cho cuộc đối đầu Tây Ban Nha tại bán kết World Cup 2026 diễn ra ngày 15/7.
Sáng 12/7, tuyển Anh đánh bại Na Uy với tỷ số 2-1 để giành vé vào bán kết World Cup 2026.