CĐV Pháp phát cuồng vì Zidane
Phản ứng của CĐV sau khi tuyển Pháp bổ nhiệm Zinedine Zidane làm HLV trưởng nhận được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội hôm 28/7.
Tiết lộ trên RMC sau khi nhậm chức tuyển Pháp hôm 28/7, Zidane ngay lập tức có phát biểu đáng chú ý về phong cách ông sẽ xây dựng tại tuyển Pháp trong tương lai.
Phản ứng của CĐV sau khi tuyển Pháp bổ nhiệm Zinedine Zidane làm HLV trưởng nhận được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội hôm 28/7.
Phát biểu của cựu danh thủ AC Milan về những lùm xùm gần đây với FIGC vào đêm 28/7 nhận được nhiều sự đồng tình từ CĐV trên X cũng như Reddit.
Tối 28/7, Malaysia vượt qua Lào với tỷ số 4-0 ở lượt đấu thứ hai bảng B ASEAN Cup 2026.
Chiều 28/7, Myanmar vượt qua Philipines với tỷ số 4-1 ở lượt trận thứ hai bảng B ASEAN Cup 2026.
Phát biểu của cựu danh thủ tuyển Đức trên Marca tối 26/7 về các mục tiêu chuyển nhượng hè 2026 của Real Madrid nhanh chóng nhận được sự đồng tình từ đông đảo CĐV.
Chiều 27/7, Singapore nhẹ nhàng vượt qua Timor-Leste với tỷ số 2-0 ở trận đấu thuộc lượt hai bảng A ASEAN Cup 2026.
Tối 27/7, Indonesia vượt qua Campuchia với tỷ số 5-1 ở lượt trận thứ hai bảng A ASEAN Cup 2026
Tình huống bỏ lỡ khó tin của cầu thủ Internacional Bogota trước khung thành America Cali tại giải VĐQG Colombia 2026 rạng sáng 27/7 nhanh chóng gây sốt trên X.
Hôm 26/7, nữ trọng tài Mathilde Demoncay ngã đập đầu xuống sân khi cố ngăn vụ ẩu đả ở trận giao hữu Metz thắng 3-1 trước Fortuna Sittard.
Hôm 26/7, thủ môn Sergio Avellaneda khiến cả làng bóng đá ngỡ ngàng với pha tự đá phản, mở màn cho thất bại tan nát 1-5 của Real Frontera trước Urena ở giải Hạng Nhì Venezuela.