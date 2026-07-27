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Video Thể thao

VIDEO MỚI

Quan điểm gây sốt của Varane

Quan điểm gây sốt của Varane

20 giờ trước 11:58 26/7/2026 Thể thao 1.6K

Phát biểu của Raphael Varane về việc Como cấm đánh đầu ở các cấp độ đào tạo trẻ để bảo vệ sức khỏe cầu thủ nhanh chóng gây chú ý trên mạng xã hội tối 25/7.

Neymar lại gây chú ý

Neymar lại gây chú ý

09:22 24/7/2026 09:22 24/7/2026 Thể thao 2.0K

Đoạn story đăng tải trên trang Instagram cá nhân của cựu sao Barcelona đêm 23/7 nhanh chóng nhận lại những phản ứng dữ dội từ người hâm mộ.

Khoảnh khắc triệu view của Szczesny

Khoảnh khắc triệu view của Szczesny

12:18 22/7/2026 12:18 22/7/2026 Thể thao 2.1K

Đoạn video ghi lại hình ảnh tập luyện trước thềm mùa giải 2026/27 của các thủ môn dự bị CLB Barcelona nhanh chóng thu hút hơn 1 triệu view chỉ sau ít giờ đăng tải hôm 22/7.

Tai nạn hy hữu của David Raya

Tai nạn hy hữu của David Raya

21:33 20/7/2026 21:33 20/7/2026 World Cup 2026 10.0K

Sau khi cùng Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026 vào sáng 20/7, video ghi lại khoảnh khắc hài hước của thủ môn Arsenal nhận được 2 triệu lượt xem chỉ sau 1 giờ đăng tải trên X.

Messi và Yamal hành xử khác biệt

Messi và Yamal hành xử khác biệt

15:00 20/7/2026 15:00 20/7/2026 World Cup 2026 17.5K

Trái với đám đông bị cuốn vào cuộc ẩu đả sau trận chung kết World Cup 2026 sáng 20/7, cả Lionel Messi và Lamine Yamal lại có cách hành xử khác biệt ghi điểm trong mắt CĐV.

Khoảnh khắc Ramos ôm Messi

Khoảnh khắc Ramos ôm Messi

13:00 20/7/2026 13:00 20/7/2026 World Cup 2026 7.7K

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc Sergio Ramos chạy đến ôm và an ủi Lionel Messi sau trận chung kết World Cup 2026 sáng 20/7 đang thu hút sự chú ý trên X.

Khoảnh khắc buồn bã của Messi

Khoảnh khắc buồn bã của Messi

05:51 20/7/2026 05:51 20/7/2026 World Cup 2026 19.7K

Lionel Messi không thể cùng Argentina bảo vệ thành công chức vô địch World Cup sau thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha ở trận chung kết diễn ra sáng 20/7.

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