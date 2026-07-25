Highlights Myanmar 1-2 Malaysia
Chiều 25/7, Malaysia vượt qua Myanmar với tỷ số 2-1 ở lượt đấu đầu tiên bảng B ASEAN Cup 2026.
Tối 25/7, Erling Haaland "chiếm trọn spotlight" trong đám cưới của Gianluigi Donnarumma với màn "chèo thuyền Viking" cuồng nhiệt, khuấy động cả buổi tiệc.
Chiều 25/7, Malaysia vượt qua Myanmar với tỷ số 2-1 ở lượt đấu đầu tiên bảng B ASEAN Cup 2026.
Rạng sáng 25/7, Manchester United vượt qua Rosenborg của Na Uy với tỷ số 5-0 ở trận đấu giao hữu chuẩn bị cho mùa giải 2026/27.
Tối 24/7, tuyển Việt Nam dễ dàng đè bẹp Timor-Leste với tỷ số cách biệt 7-0 ở lượt trận ra quân bảng A ASEAN Cup 2026.
Tối 24/7, Singapore đánh bại Cambodia 2-1 ở trận đấu đầu tiên thuộc bảng A ASEAN Cup 2026.
Đoạn story đăng tải trên trang Instagram cá nhân của cựu sao Barcelona đêm 23/7 nhanh chóng nhận lại những phản ứng dữ dội từ người hâm mộ.
Trong ngày ra mắt tuyển Đức vào chiều 24/5, HLV Jurgen Klopp đã có những phát biểu đáng chú ý.
Inter Milan có màn hủy diệt 16-0 trước đối thủ SV Aasen (Đức) trong trận giao hữu chuẩn bị cho mùa giải 2026/27 sáng 24/7.
Sáng 23/7, Antoine Griezmann có pha ghi bàn tinh tế vào lưới San Jose Earthquakes, góp phần vào chiến thắng 4-0 của Orlando City tại MLS 2026.
Chiều 21/7, video nghệ sĩ Italy Dario Gambarin tạo nên “bức tranh World Cup” rộng 30.000 m² chúc mừng Tây Ban Nha vô địch gây sốt trên mạng xã hội X.
Hôm 20/7, nhiều cầu thủ Argentina quay lưng về phía bục trao cúp, không chứng kiến khoảnh khắc Tây Ban Nha nâng cao cúp vàng thế giới.