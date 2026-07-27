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Video Thể thao

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Neymar lại gây chú ý

Neymar lại gây chú ý

09:22 24/7/2026 09:22 24/7/2026 Thể thao 2.0K

Đoạn story đăng tải trên trang Instagram cá nhân của cựu sao Barcelona đêm 23/7 nhanh chóng nhận lại những phản ứng dữ dội từ người hâm mộ.

Khoảnh khắc triệu view của Szczesny

Khoảnh khắc triệu view của Szczesny

12:18 22/7/2026 12:18 22/7/2026 Thể thao 2.1K

Đoạn video ghi lại hình ảnh tập luyện trước thềm mùa giải 2026/27 của các thủ môn dự bị CLB Barcelona nhanh chóng thu hút hơn 1 triệu view chỉ sau ít giờ đăng tải hôm 22/7.

Tai nạn hy hữu của David Raya

Tai nạn hy hữu của David Raya

21:33 20/7/2026 21:33 20/7/2026 World Cup 2026 10.1K

Sau khi cùng Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026 vào sáng 20/7, video ghi lại khoảnh khắc hài hước của thủ môn Arsenal nhận được 2 triệu lượt xem chỉ sau 1 giờ đăng tải trên X.

Messi và Yamal hành xử khác biệt

Messi và Yamal hành xử khác biệt

15:00 20/7/2026 15:00 20/7/2026 World Cup 2026 18.4K

Trái với đám đông bị cuốn vào cuộc ẩu đả sau trận chung kết World Cup 2026 sáng 20/7, cả Lionel Messi và Lamine Yamal lại có cách hành xử khác biệt ghi điểm trong mắt CĐV.

Khoảnh khắc Ramos ôm Messi

Khoảnh khắc Ramos ôm Messi

13:00 20/7/2026 13:00 20/7/2026 World Cup 2026 7.7K

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc Sergio Ramos chạy đến ôm và an ủi Lionel Messi sau trận chung kết World Cup 2026 sáng 20/7 đang thu hút sự chú ý trên X.

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