Kroos nói gì về cách Real Madrid mua sắm
Phát biểu của cựu danh thủ tuyển Đức trên Marca tối 26/7 về các mục tiêu chuyển nhượng hè 2026 của Real Madrid nhanh chóng nhận được sự đồng tình từ đông đảo CĐV.
Chiều 27/7, Singapore nhẹ nhàng vượt qua Timor-Leste với tỷ số 2-0 ở trận đấu thuộc lượt hai bảng A ASEAN Cup 2026.
Phát biểu của cựu danh thủ tuyển Đức trên Marca tối 26/7 về các mục tiêu chuyển nhượng hè 2026 của Real Madrid nhanh chóng nhận được sự đồng tình từ đông đảo CĐV.
Hôm 26/7, thủ môn Sergio Avellaneda khiến cả làng bóng đá ngỡ ngàng với pha tự đá phản, mở màn cho thất bại tan nát 1-5 của Real Frontera trước Urena ở giải Hạng Nhì Venezuela.
Hôm 26/7, nữ trọng tài Mathilde Demoncay ngã đập đầu xuống sân khi cố ngăn vụ ẩu đả ở trận giao hữu Metz thắng 3-1 trước Fortuna Sittard.
Ngày 25/7, Lionel Messi khiến sân Antonio Di Giacomo chật kín người hâm mộ khi xuất hiện cổ vũ Leones FC, đội bóng thuộc sở hữu của gia đình.
Tối 25/7, Thái Lan nhẹ nhàng vượt qua Lào với tỷ số 5-0 ở lượt đầu tiên bảng B ASEAN Cup 2026.
Sáng 26/7, Neymar lập cú đúp giúp Santos hòa Chapecoense với tỷ số 2-2 tại giải VĐQG Brazil.
Sáng 26/7, đàn ong tràn vào sân khiến trận chung kết giải U20 Brazil giữa Bahia và Fluminense phải tạm dừng.
Phát biểu của Raphael Varane về việc Como cấm đánh đầu ở các cấp độ đào tạo trẻ để bảo vệ sức khỏe cầu thủ nhanh chóng gây chú ý trên mạng xã hội tối 25/7.
Sáng 26/7, Son Heung-min đóng góp 1 bàn trong chiến thắng 4-0 của LAFC trước Sporting Kansas City ở vòng 17 MLS 2026.
Tối 25/7, Erling Haaland "chiếm trọn spotlight" trong đám cưới của Gianluigi Donnarumma với màn "chèo thuyền Viking" cuồng nhiệt, khuấy động cả buổi tiệc.