Pha bỏ lỡ khó tin tại giải VĐQG Colombia
Tình huống bỏ lỡ khó tin của cầu thủ Internacional Bogota trước khung thành America Cali tại giải VĐQG Colombia 2026 rạng sáng 27/7 nhanh chóng gây sốt trên X.
Chiều 28/7, Myanmar vượt qua Philipines với tỷ số 4-1 ở lượt trận thứ hai bảng B ASEAN Cup 2026.
Tình huống bỏ lỡ khó tin của cầu thủ Internacional Bogota trước khung thành America Cali tại giải VĐQG Colombia 2026 rạng sáng 27/7 nhanh chóng gây sốt trên X.
Hôm 26/7, thủ môn Sergio Avellaneda khiến cả làng bóng đá ngỡ ngàng với pha tự đá phản, mở màn cho thất bại tan nát 1-5 của Real Frontera trước Urena ở giải Hạng Nhì Venezuela.
Hôm 26/7, nữ trọng tài Mathilde Demoncay ngã đập đầu xuống sân khi cố ngăn vụ ẩu đả ở trận giao hữu Metz thắng 3-1 trước Fortuna Sittard.
Phát biểu của cựu danh thủ tuyển Đức trên Marca tối 26/7 về các mục tiêu chuyển nhượng hè 2026 của Real Madrid nhanh chóng nhận được sự đồng tình từ đông đảo CĐV.
Chiều 27/7, Singapore nhẹ nhàng vượt qua Timor-Leste với tỷ số 2-0 ở trận đấu thuộc lượt hai bảng A ASEAN Cup 2026.
Tối 27/7, Indonesia vượt qua Campuchia với tỷ số 5-1 ở lượt trận thứ hai bảng A ASEAN Cup 2026
Sáng 26/7, Son Heung-min đóng góp 1 bàn trong chiến thắng 4-0 của LAFC trước Sporting Kansas City ở vòng 17 MLS 2026.
Ngày 25/7, Lionel Messi khiến sân Antonio Di Giacomo chật kín người hâm mộ khi xuất hiện cổ vũ Leones FC, đội bóng thuộc sở hữu của gia đình.
Phát biểu của Raphael Varane về việc Como cấm đánh đầu ở các cấp độ đào tạo trẻ để bảo vệ sức khỏe cầu thủ nhanh chóng gây chú ý trên mạng xã hội tối 25/7.
Sáng 26/7, đàn ong tràn vào sân khiến trận chung kết giải U20 Brazil giữa Bahia và Fluminense phải tạm dừng.