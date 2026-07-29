Video Maldini lên tiếng về vấn đề tại Italy
Phát biểu của cựu danh thủ AC Milan về những lùm xùm gần đây với FIGC vào đêm 28/7 nhận được nhiều sự đồng tình từ CĐV trên X cũng như Reddit.
Phản ứng của CĐV sau khi tuyển Pháp bổ nhiệm Zinedine Zidane làm HLV trưởng nhận được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội hôm 28/7.
Phát biểu của cựu danh thủ AC Milan về những lùm xùm gần đây với FIGC vào đêm 28/7 nhận được nhiều sự đồng tình từ CĐV trên X cũng như Reddit.
Tiết lộ trên RMC sau khi nhậm chức tuyển Pháp hôm 28/7, Zidane ngay lập tức có phát biểu đáng chú ý về phong cách ông sẽ xây dựng tại tuyển Pháp trong tương lai.
Tối 28/7, Malaysia vượt qua Lào với tỷ số 4-0 ở lượt đấu thứ hai bảng B ASEAN Cup 2026.
Chiều 28/7, Myanmar vượt qua Philipines với tỷ số 4-1 ở lượt trận thứ hai bảng B ASEAN Cup 2026.
Phát biểu của cựu danh thủ tuyển Đức trên Marca tối 26/7 về các mục tiêu chuyển nhượng hè 2026 của Real Madrid nhanh chóng nhận được sự đồng tình từ đông đảo CĐV.
Chiều 27/7, Singapore nhẹ nhàng vượt qua Timor-Leste với tỷ số 2-0 ở trận đấu thuộc lượt hai bảng A ASEAN Cup 2026.
Tối 27/7, Indonesia vượt qua Campuchia với tỷ số 5-1 ở lượt trận thứ hai bảng A ASEAN Cup 2026
Tình huống bỏ lỡ khó tin của cầu thủ Internacional Bogota trước khung thành America Cali tại giải VĐQG Colombia 2026 rạng sáng 27/7 nhanh chóng gây sốt trên X.
Hôm 26/7, nữ trọng tài Mathilde Demoncay ngã đập đầu xuống sân khi cố ngăn vụ ẩu đả ở trận giao hữu Metz thắng 3-1 trước Fortuna Sittard.
Hôm 26/7, thủ môn Sergio Avellaneda khiến cả làng bóng đá ngỡ ngàng với pha tự đá phản, mở màn cho thất bại tan nát 1-5 của Real Frontera trước Urena ở giải Hạng Nhì Venezuela.