Highlights Thái Lan 2-0 Malaysia
Tối 1/8, Thái Lan vượt qua Malaysia với tỷ số 2-0 ở lượt trận thứ ba bảng B ASEAN Cup 2026.
Sau trận hòa 2-2 trước Fiorentina ở loạt giao hữu rạng sáng 2/8, HLV Jose Mourinho thẳng thắn chỉ trích màn trình diễn của các cầu thủ Real Madrid.
Tối 1/8, Thái Lan vượt qua Malaysia với tỷ số 2-0 ở lượt trận thứ ba bảng B ASEAN Cup 2026.
Tối 1/8, Philippines vượt qua Lào với tỷ số 4-1 ở lượt trận thứ ba bảng B ASEAN Cup 2026.
Tối 31/7, Indonesia nhẹ nhàng vượt qua Timor Leste với tỷ số 3-0 ở lượt trận thứ ba bảng A ASEAN Cup 2026.
Tối 31/7, Việt Nam hòa Singapore 0-0 ở lượt trận thứ ba bảng A ASEAN Cup 2026.
Đoạn video ghi lại vụ ẩu đả tại một quán bar có sự xuất hiện của Phil Foden được lan truyền trên X trong đêm 30/7, nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ.
Nguyễn Quốc Khánh phiên dịch cho HLV thể lực người Brazil, Brandi Rigato tại U19 Việt Nam. Nguồn: Trẻ PVF-CAND.
Tối 29/7, video ghi lại buổi phỏng vấn Julian Alvarez trước báo giới nhanh chóng gây ra nhiều tranh cãi trên khắp các nền tảng mạng xã hội.
Tiết lộ trên RMC sau khi nhậm chức tuyển Pháp hôm 28/7, Zidane ngay lập tức có phát biểu đáng chú ý về phong cách ông sẽ xây dựng tại tuyển Pháp trong tương lai.
Phát biểu của cựu danh thủ AC Milan về những lùm xùm gần đây với FIGC vào đêm 28/7 nhận được nhiều sự đồng tình từ CĐV trên X cũng như Reddit.
Phản ứng của CĐV sau khi tuyển Pháp bổ nhiệm Zinedine Zidane làm HLV trưởng nhận được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội hôm 28/7.