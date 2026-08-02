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Video Thể thao

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Kroos nói gì về cách Real Madrid mua sắm

Kroos nói gì về cách Real Madrid mua sắm

12:05 27/7/2026 12:05 27/7/2026 Thể thao 11.8K

Phát biểu của cựu danh thủ tuyển Đức trên Marca tối 26/7 về các mục tiêu chuyển nhượng hè 2026 của Real Madrid nhanh chóng nhận được sự đồng tình từ đông đảo CĐV.

Quan điểm gây sốt của Varane

Quan điểm gây sốt của Varane

11:58 26/7/2026 11:58 26/7/2026 Thể thao 1.7K

Phát biểu của Raphael Varane về việc Como cấm đánh đầu ở các cấp độ đào tạo trẻ để bảo vệ sức khỏe cầu thủ nhanh chóng gây chú ý trên mạng xã hội tối 25/7.

Cú đúp của Neymar

Cú đúp của Neymar

07:43 26/7/2026 07:43 26/7/2026 Thể thao 7.3K

Sáng 26/7, Neymar lập cú đúp giúp Santos hòa Chapecoense với tỷ số 2-2 tại giải VĐQG Brazil.

Neymar lại gây chú ý

Neymar lại gây chú ý

09:22 24/7/2026 09:22 24/7/2026 Thể thao 2.7K

Đoạn story đăng tải trên trang Instagram cá nhân của cựu sao Barcelona đêm 23/7 nhanh chóng nhận lại những phản ứng dữ dội từ người hâm mộ.

Khoảnh khắc triệu view của Szczesny

Khoảnh khắc triệu view của Szczesny

12:18 22/7/2026 12:18 22/7/2026 Thể thao 2.2K

Đoạn video ghi lại hình ảnh tập luyện trước thềm mùa giải 2026/27 của các thủ môn dự bị CLB Barcelona nhanh chóng thu hút hơn 1 triệu view chỉ sau ít giờ đăng tải hôm 22/7.

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