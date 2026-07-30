Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M
Video Thể thao

VIDEO MỚI

Quan điểm gây sốt của Varane

Quan điểm gây sốt của Varane

11:58 26/7/2026 11:58 26/7/2026 Thể thao 1.7K

Phát biểu của Raphael Varane về việc Como cấm đánh đầu ở các cấp độ đào tạo trẻ để bảo vệ sức khỏe cầu thủ nhanh chóng gây chú ý trên mạng xã hội tối 25/7.

Cú đúp của Neymar

Cú đúp của Neymar

07:43 26/7/2026 07:43 26/7/2026 Thể thao 6.2K

Sáng 26/7, Neymar lập cú đúp giúp Santos hòa Chapecoense với tỷ số 2-2 tại giải VĐQG Brazil.

Neymar lại gây chú ý

Neymar lại gây chú ý

09:22 24/7/2026 09:22 24/7/2026 Thể thao 2.5K

Đoạn story đăng tải trên trang Instagram cá nhân của cựu sao Barcelona đêm 23/7 nhanh chóng nhận lại những phản ứng dữ dội từ người hâm mộ.

Khoảnh khắc triệu view của Szczesny

Khoảnh khắc triệu view của Szczesny

12:18 22/7/2026 12:18 22/7/2026 Thể thao 2.2K

Đoạn video ghi lại hình ảnh tập luyện trước thềm mùa giải 2026/27 của các thủ môn dự bị CLB Barcelona nhanh chóng thu hút hơn 1 triệu view chỉ sau ít giờ đăng tải hôm 22/7.

Tai nạn hy hữu của David Raya

Tai nạn hy hữu của David Raya

21:33 20/7/2026 21:33 20/7/2026 World Cup 2026 10.9K

Sau khi cùng Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026 vào sáng 20/7, video ghi lại khoảnh khắc hài hước của thủ môn Arsenal nhận được 2 triệu lượt xem chỉ sau 1 giờ đăng tải trên X.

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý