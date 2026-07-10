Mbappe quá xuất sắc
Một bàn thắng và một kiến tạo trong chiến thắng 2-0 của tuyển Pháp trước Morocco ở tứ kết World Cup 2026 sáng 10/7 một lần nữa nói lên vị thế hàng đầu của Kylian Mbappe.
Sau chiến thắng 2-0 trước Morocco ở tứ kết World Cup 2026 sáng 10/7, hình ảnh các tuyển thủ Pháp nán lại động viên Achraf Hakimi sau trận nhanh chóng thu hút sự chú ý.
Một bàn thắng và một kiến tạo trong chiến thắng 2-0 của tuyển Pháp trước Morocco ở tứ kết World Cup 2026 sáng 10/7 một lần nữa nói lên vị thế hàng đầu của Kylian Mbappe.
Màn phỏng vấn của Kylian Mbappe sau chiến thắng 2-0 của Pháp trước Morocco ở tứ kết World Cup 2026 sáng 10/7 nhanh chóng thu hút sự chú ý nơi người hâm mộ.
Ngoài bàn thắng mở tỷ số trong trận gặp Morocco ở tứ kết World Cup 2026, ngôi sao tuyển Pháp còn gây tiếc nuối bởi tình huống bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc trên chấm 11 m.
Rạng sáng 10/7, Ousmane Dembele dứt điểm chính xác vào lưới Morocco nhân đôi cách biệt lên thành 2-0 cho tuyển Pháp ở tứ kết World Cup 2026.
Rạng sáng 10/7, Kylian Mbappe cứa lòng đẳng cấp vào lưới Morocco mở tỷ số 1-0 cho tuyển Pháp ở tứ kết World Cup 2026.
Trong buổi họp báo của Brahim Diaz trước trận tứ kết giữa Pháp và Morocco sáng 9/7, một nhà báo Morocco tố phóng viên Marcelo Courrege của Globo đã hành hung mình.
Rạng sáng 8/7, Argentina ngược dòng ngoạn mục để đánh bại Ai Cập 3-2 ở vòng 16 đội World Cup 2026, qua đó giành vé vào tứ kết sau trận cầu đầy cảm xúc.
Rạng sáng 8/7, Thuỵ Sĩ đánh bại Colombia 4-3 trên loạt luân lưu sau khi hòa 0-0 trong 120 phút, qua đó giành vé vào vòng tứ kết World Cup 2026.
Ngày 8/7, khoang hành khách trên một chuyến bay trở nên náo nhiệt như sân vận động khi 187 người cùng chăm chú theo dõi trận Argentina gặp Ai Cập qua Wi-Fi từ một CĐV.
Khoảnh khắc nóng nảy của HLV trưởng tuyển Ai Cập sau trận thua 2-3 trước Argentina tại vòng 16 đội World Cup 2026 đang được nhiều CĐV chia sẻ trên X.