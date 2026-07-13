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Video Thể thao World Cup 2026

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Mbappe quá xuất sắc

Mbappe quá xuất sắc

05:59 10/7/2026 05:59 10/7/2026 World Cup 2026 5.0K

Một bàn thắng và một kiến tạo trong chiến thắng 2-0 của tuyển Pháp trước Morocco ở tứ kết World Cup 2026 sáng 10/7 một lần nữa nói lên vị thế hàng đầu của Kylian Mbappe.

Highlights Argentina 3-2 Ai Cập

Highlights Argentina 3-2 Ai Cập

15:48 8/7/2026 15:48 8/7/2026 World Cup 2026 2.4K

Rạng sáng 8/7, Argentina ngược dòng ngoạn mục để đánh bại Ai Cập 3-2 ở vòng 16 đội World Cup 2026, qua đó giành vé vào tứ kết sau trận cầu đầy cảm xúc.

Khoảnh khắc Messi khóc

Khoảnh khắc Messi khóc

05:32 8/7/2026 05:32 8/7/2026 World Cup 2026 16.2K

Từ "tội đồ" thành người hùng, Messi trải qua một trong những trận đấu giàu cảm xúc nhất sự nghiệp World Cup khi cùng Argentina ngược dòng thắng Ai Cập 3-2 ở vòng 16 đội đêm 7/7.

HLV Scaloni không nói nên lời

HLV Scaloni không nói nên lời

05:31 8/7/2026 05:31 8/7/2026 World Cup 2026 3.2K

Đoạn phỏng vấn HLV trưởng Argentina sau chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Ai Cập ở vòng 16 đội World Cup 2026 đêm 7/7 nhanh chóng nhận được sự chú ý trên mạng xã hội.

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