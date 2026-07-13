Điểm mặt 4 'anh tài' ở bán kết World Cup 2026
Anh, Pháp, Argentina và Tây Ban Nha đều cho thấy vóc dáng của những ứng viên vô địch bằng màn trình diễn thuyết phục từ đầu World Cup 2026.
Đội tuyển Pháp đã có mặt tại Dallas (Mỹ) để chuẩn bị cho cuộc đối đầu Tây Ban Nha tại bán kết World Cup 2026 diễn ra ngày 15/7.
Anh, Pháp, Argentina và Tây Ban Nha đều cho thấy vóc dáng của những ứng viên vô địch bằng màn trình diễn thuyết phục từ đầu World Cup 2026.
Sáng 12/7, Argentina đánh bại Thụy Sĩ 3-1 sau 120 phút căng thẳng để giành vé vào bán kết World Cup 2026.
Sáng 11/7, sau thất bại trước Tây Ban Nha ở tứ kết World Cup 2026, Thibaut Courtois gây chú ý khi úp mở khả năng chia tay tuyển Bỉ.
Rạng sáng 11/7, Tây Ban Nha vượt qua Bỉ 2-1 để có mặt tại bán kết World Cup 2026.
Sáng 12/7, Andreas Schjelderup dứt điểm đẹp mắt vào lưới Anh mở tỷ số 1-0 cho Na Uy ở tứ kết World Cup 2026.
Sáng 12/7, Jude Bellingham có pha dứt điểm đẹp mắt tung lưới Na Uy để gỡ hòa 1-1 cho Anh ở tứ kết World Cup 2026.
Sáng 12/7, Jude Bellingham hoàn tất cú đúp vào lưới Na Uy đưa tuyển Anh vươn lên dẫn 2-1 ở tứ kết World Cup 2026
Sáng 12/7, dữ liệu từ quả bóng thông minh không phát hiện bất kỳ va chạm nào với dây cáp phía trên sân khi Jude Bellingham gỡ hòa cho tuyển Anh ở trận tứ kết thắng Na Uy 2-1.
Sáng 12/7, Erling Haaland tỏ ra thất vọng khi không được Alexander Sorloth chuyền bóng trong thất bại 1-2 của Na Uy trước tuyển Anh ở tứ kết World Cup 2026.
Dù tỏa sáng giúp tuyển Anh đánh bại Na Uy 2-1 ở tứ kết World Cup 2026 sáng 12/7, Jude Bellingham vẫn giữ thái độ khiêm tốn khi nói về màn trình diễn của bản thân.