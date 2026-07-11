Tây Ban Nha mở tỷ số 1-0 trước Bỉ
Rạng sáng 11/7, Fabian Ruiz có pha dứt điểm chính xác vào lưới Bỉ mở tỷ số 1-0 cho Tây Ban Nha ở tứ kết World Cup 2026.
Rạng sáng 11/7, Charles De Ketelaere có cú đánh đầu chính xác vào lưới Tây Ban Nha cân bằng tỷ số 1-1 cho Bỉ ở tứ kết World Cup 2026.
Rạng sáng 11/7, Fabian Ruiz có pha dứt điểm chính xác vào lưới Bỉ mở tỷ số 1-0 cho Tây Ban Nha ở tứ kết World Cup 2026.
Rạng sáng 10/7, Pháp nhẹ nhàng đánh bại Morocco 2-0 để giành vé vào bán kết World Cup 2026.
Story trên Instagram của Shakira sáng 10/7 gây chú ý khi nữ ca sĩ tiết lộ Mbappe là người đầu tiên góp mặt trong dự án âm nhạc của cô và bày tỏ sự ngưỡng mộ với cầu thủ người Pháp.
Sau chiến thắng 2-0 trước Morocco ở tứ kết World Cup 2026 sáng 10/7, hình ảnh các tuyển thủ Pháp nán lại động viên Achraf Hakimi sau trận nhanh chóng thu hút sự chú ý.
Ngày 8/7, khoang hành khách trên một chuyến bay trở nên náo nhiệt như sân vận động khi 187 người cùng chăm chú theo dõi trận Argentina gặp Ai Cập qua Wi-Fi từ một CĐV.
Màn phỏng vấn của Kylian Mbappe sau chiến thắng 2-0 của Pháp trước Morocco ở tứ kết World Cup 2026 sáng 10/7 nhanh chóng thu hút sự chú ý nơi người hâm mộ.
Một bàn thắng và một kiến tạo trong chiến thắng 2-0 của tuyển Pháp trước Morocco ở tứ kết World Cup 2026 sáng 10/7 một lần nữa nói lên vị thế hàng đầu của Kylian Mbappe.
Ngoài bàn thắng mở tỷ số trong trận gặp Morocco ở tứ kết World Cup 2026, ngôi sao tuyển Pháp còn gây tiếc nuối bởi tình huống bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc trên chấm 11 m.
Rạng sáng 10/7, Ousmane Dembele dứt điểm chính xác vào lưới Morocco nhân đôi cách biệt lên thành 2-0 cho tuyển Pháp ở tứ kết World Cup 2026.
Rạng sáng 10/7, Kylian Mbappe cứa lòng đẳng cấp vào lưới Morocco mở tỷ số 1-0 cho tuyển Pháp ở tứ kết World Cup 2026.