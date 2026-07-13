Highlights Na Uy 1-2 Anh
Sáng 12/7, tuyển Anh đánh bại Na Uy với tỷ số 2-1 để giành vé vào bán kết World Cup 2026.
Sáng 12/7, Argentina đánh bại Thụy Sĩ 3-1 sau 120 phút căng thẳng để giành vé vào bán kết World Cup 2026.
Sáng 12/7, tuyển Anh đánh bại Na Uy với tỷ số 2-1 để giành vé vào bán kết World Cup 2026.
CĐV lao vào ẩu đả, gây náo loạn khán đài trận Anh thắng Na Uy 2-1 ở tứ kết World Cup 2026 sáng 12/7.
Sáng 11/7, sau thất bại trước Tây Ban Nha ở tứ kết World Cup 2026, Thibaut Courtois gây chú ý khi úp mở khả năng chia tay tuyển Bỉ.
Rạng sáng 11/7, Tây Ban Nha vượt qua Bỉ 2-1 để có mặt tại bán kết World Cup 2026.
Sáng 12/7, Andreas Schjelderup dứt điểm đẹp mắt vào lưới Anh mở tỷ số 1-0 cho Na Uy ở tứ kết World Cup 2026.
Sáng 12/7, Jude Bellingham có pha dứt điểm đẹp mắt tung lưới Na Uy để gỡ hòa 1-1 cho Anh ở tứ kết World Cup 2026.
Sáng 12/7, Jude Bellingham hoàn tất cú đúp vào lưới Na Uy đưa tuyển Anh vươn lên dẫn 2-1 ở tứ kết World Cup 2026
Sáng 12/7, dữ liệu từ quả bóng thông minh không phát hiện bất kỳ va chạm nào với dây cáp phía trên sân khi Jude Bellingham gỡ hòa cho tuyển Anh ở trận tứ kết thắng Na Uy 2-1.
Sáng 12/7, Erling Haaland tỏ ra thất vọng khi không được Alexander Sorloth chuyền bóng trong thất bại 1-2 của Na Uy trước tuyển Anh ở tứ kết World Cup 2026.
Dù tỏa sáng giúp tuyển Anh đánh bại Na Uy 2-1 ở tứ kết World Cup 2026 sáng 12/7, Jude Bellingham vẫn giữ thái độ khiêm tốn khi nói về màn trình diễn của bản thân.