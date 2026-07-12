CĐV náo loạn khán đài trận Anh và Na Uy
CĐV lao vào ẩu đả, gây náo loạn khán đài trận Anh thắng Na Uy 2-1 ở tứ kết World Cup 2026 sáng 12/7.
Sáng 12/7, tuyển Anh đánh bại Na Uy với tỷ số 2-1 để giành vé vào bán kết World Cup 2026.
CĐV lao vào ẩu đả, gây náo loạn khán đài trận Anh thắng Na Uy 2-1 ở tứ kết World Cup 2026 sáng 12/7.
Sau thất bại 1-2 trước Anh ở tứ kết World Cup 2026 sáng 12/7, Erling Haaland có phát biểu đáng chú ý.
Sáng 12/7, Lautaro Martinez ghi bàn vào lưới Thụy Sĩ nâng tỷ số lên 3-1 cho Argentina tại tứ kết World Cup 2026.
Sáng 12/7, Erling Haaland tỏ ra thất vọng khi không được Alexander Sorloth chuyền bóng trong thất bại 1-2 của Na Uy trước tuyển Anh ở tứ kết World Cup 2026.
Sáng 12/7, Dan Ndoye có pha dứt điểm hiểm hóc vào lưới Argentina cân bằng tỷ số 1-1 cho Thụy Sĩ tại tứ kết World Cup 2026.
Sáng 12/7, Alexis Mac Allister ghi bàn vào lưới Thụy Sĩ, mở tỷ số 1-0 cho Argentina ở tứ kết World Cup 2026.
Sáng 12/7, dữ liệu từ quả bóng thông minh không phát hiện bất kỳ va chạm nào với dây cáp phía trên sân khi Jude Bellingham gỡ hòa cho tuyển Anh ở trận tứ kết thắng Na Uy 2-1.
Dù tỏa sáng giúp tuyển Anh đánh bại Na Uy 2-1 ở tứ kết World Cup 2026 sáng 12/7, Jude Bellingham vẫn giữ thái độ khiêm tốn khi nói về màn trình diễn của bản thân.
Sáng 12/7, Jude Bellingham hoàn tất cú đúp vào lưới Na Uy đưa tuyển Anh vươn lên dẫn 2-1 ở tứ kết World Cup 2026
Sáng 12/7, Andreas Schjelderup dứt điểm đẹp mắt vào lưới Anh mở tỷ số 1-0 cho Na Uy ở tứ kết World Cup 2026.