World Cup 2026: Một đội tuyển Đức không ồn ào nhưng vô cùng tiềm năng
Những màn trình diễn thất vọng tại sân chơi World Cup sau chức vô địch năm 2014 là hồi chuông cảnh tỉnh cho nền bóng đá 4 lần lên đỉnh thế giới.
Bồ Đào Nha đem đến World Cup 2026 dàn hảo thủ trải đều cả 3 tuyến, khác với sự đơn điệu khi chỉ phụ thuộc vào mỗi Ronaldo trước đây.
Những màn trình diễn thất vọng tại sân chơi World Cup sau chức vô địch năm 2014 là hồi chuông cảnh tỉnh cho nền bóng đá 4 lần lên đỉnh thế giới.
Nổi tiếng với lối chơi giàu cống hiến, pressing liên tục. Hà Lan của những mùa World Cup gần đây có phần kém sắc so với chính họ trong quá khứ.
Với dàn cầu thủ bùng nổ, lối chơi giàu tốc độ và bản lĩnh ngày càng hoàn thiện, tuyển Tây Ban Nha được đánh giá đang sở hữu một ''thế hệ vàng'' để chinh phục World Cup 2026.
Tuyển Anh vẫn luôn là tâm điểm tại mỗi kỳ World Cup họ tham dự. Đội tuyển luôn tạo ra tranh cãi về chất lượng giá trị đội hình của họ với thành tích họ đạt được.
Đã hơn 20 năm kể từ lần cuối chúng ta được thấy những chiến binh ''Ottoman'' thi đấu tại sân chơi lớn nhất bóng đá thế giới.
Uruguay vẫn luôn gây ra những khó khăn với các đại diện châu Âu tại sân chơi World Cup. Những năm qua, họ vẫn thường tạo ra những trận đấu kịch tính tại World Cup.
Hình ảnh Ronaldo và các đồng đội trên tuyển có buổi tập đầu tiên chuẩn bị cho World Cup 2026 vừa được đăng tải rạng sáng 2/6.
Trong cuộc phỏng vấn với Diario SPORT sáng 2/6, Rodri cho rằng tuyển Tây Ban Nha tại World Cup 2026 sở hữu 1 dàn cầu thủ có sự cân bằng hoàn hảo giữa sức trẻ và kinh nghiệm.
Đặt chân đến Mỹ, điều đầu tiên Harry Kane đăng tải trên trang cá nhân không phải là các yếu tố chuyên môn mà là thứ hạng các món ăn yêu thích của anh.
Hàng nghìn người hâm mộ cùng đoàn xe dài hộ tống tuyển Thổ Nhĩ Kỳ tới sân bay, tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt trước ngày đội nhà lên đường dự World Cup 2026.