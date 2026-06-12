Những cầu thủ đáng chú ý nhất World Cup 2026
Danh sách 10 cái tên được mong chờ nhất tại World Cup 2026 do ESPN đăng tải hôm 9/6 đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều về tiêu chí đánh giá.
Khoảnh khắc 1 CĐV Hàn Quốc tại Mexico đang gây chú ý trên X bởi không khí lễ hội bên ngoài sân vận động Azteca tại Mexico.
Danh sách 10 cái tên được mong chờ nhất tại World Cup 2026 do ESPN đăng tải hôm 9/6 đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều về tiêu chí đánh giá.
Lionel Messi ghi bàn trên chấm luân lưu, góp công vào chiến thắng 3-0 của Argentina trước Iceland ngày 10/6, tạo cú hích tinh thần trước thềm World Cup 2026.
Tuyển Algeria vướng tranh cãi trước World Cup 2026 khi một kênh truyền hình tại Mỹ dùng drone ghi hình buổi tập kín của thầy trò HLV Vladimir Petkovic.
World Cup 2026 không chỉ là sân khấu của những ngôi sao hàng đầu mà còn chứng kiến nhiều cặp anh em cùng sát cánh, viết nên những câu chuyện đặc biệt.
Thời tiết đang trở thành vấn đề ám ảnh các đại diện Châu Âu ngay trước thềm World Cup 2026.
Dù không ghi bàn trong chiến thắng 2-0 của tuyển Argentina trước Honduras hôm 7/5, Messi vẫn nhận được tình cảm đặc biệt từ hàng chục nghìn CĐV trên khán đài.
Tuyển Iran chính thức hội quân cho World Cup 2026 giữa bối cảnh quá trình chuẩn bị của họ trải qua nhiều bất ổn.
Christian Eriksen một lần nữa khiến người hâm mộ bóng đá phải lo âu khi ngã quỵ xuống sân trong trận giao hữu với Ukraine rạng sáng 8/6.
Màn trình diễn trong chiến thắng 2-1 trước Chile vào sáng 7/6 của Ronaldo phần nào giúp người hâm mộ có quyền hy vọng vào phong độ của anh tại World Cup 2026.
Sau nhiều năm chinh chiến cùng nhau trong màu áo Liverpool, Salah, Fabinho và Alisson có dịp hội ngộ trước World Cup 2026 ở trận giao hữu sáng 7/6.