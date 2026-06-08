Những hình ảnh đầu tiên của tuyển Iran trên đất Bắc Mỹ
Tuyển Iran chính thức hội quân cho World Cup 2026 giữa bối cảnh quá trình chuẩn bị của họ trải qua nhiều bất ổn.
Dù không ghi bàn trong chiến thắng 2-0 của tuyển Argentina trước Honduras hôm 7/5, Messi vẫn nhận được tình cảm đặc biệt từ hàng chục nghìn CĐV trên khán đài.
Tuyển Iran chính thức hội quân cho World Cup 2026 giữa bối cảnh quá trình chuẩn bị của họ trải qua nhiều bất ổn.
Thời tiết đang trở thành vấn đề ám ảnh các đại diện Châu Âu ngay trước thềm World Cup 2026.
Màn trình diễn trong chiến thắng 2-1 trước Chile vào sáng 7/6 của Ronaldo phần nào giúp người hâm mộ có quyền hy vọng vào phong độ của anh tại World Cup 2026.
Từ nước Đức năm 2006 đến Bắc Mỹ năm 2026, chỉ bốn cầu thủ còn sót lại của thế hệ cũ tiếp tục góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Casemiro có tình huống vào bóng quyết liệt quá mức cần thiết với Endrick trong buổi tập của tuyển Brazil hôm 4/6.
Sở hữu những cái tên đẳng cấp nơi tuyến giữa nhưng vì sao Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo không được đánh giá như một ứng viên cho chức vô địch World Cup 2026?
Sau nhiều năm chinh chiến cùng nhau trong màu áo Liverpool, Salah, Fabinho và Alisson có dịp hội ngộ trước World Cup 2026 ở trận giao hữu sáng 7/6.
Hình ảnh tuyển Hàn Quốc có mặt tại đại bản doanh hôm 6/6 nhanh chóng thu hút sự chú ý từ người hâm mộ.
Christian Eriksen một lần nữa khiến người hâm mộ bóng đá phải lo âu khi ngã quỵ xuống sân trong trận giao hữu với Ukraine rạng sáng 8/6.
Hình ảnh các CĐV Na Uy trong chiến thắng 3-1 trước tuyển Thụy Điển vào hôm 2/6 đang nhận được rất nhiều quan tâm trên mạng xã hội Twitter.