Cái ôm của những người từng là đồng đội
Sau nhiều năm chinh chiến cùng nhau trong màu áo Liverpool, Salah, Fabinho và Alisson có dịp hội ngộ trước World Cup 2026 ở trận giao hữu sáng 7/6.
Hình ảnh tuyển Hàn Quốc có mặt tại đại bản doanh hôm 6/6 nhanh chóng thu hút sự chú ý từ người hâm mộ.
Sau nhiều năm chinh chiến cùng nhau trong màu áo Liverpool, Salah, Fabinho và Alisson có dịp hội ngộ trước World Cup 2026 ở trận giao hữu sáng 7/6.
Sở hữu những cái tên đẳng cấp nơi tuyến giữa nhưng vì sao Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo không được đánh giá như một ứng viên cho chức vô địch World Cup 2026?
Lamine Yamal không chỉ là niềm hy vọng lớn nhất của tuyển Tây Ban Nha mà còn là một trong những gương mặt được chờ đợi nhất tại World Cup 2026 nhờ tài năng đặc biệt.
Hình ảnh các CĐV Na Uy trong chiến thắng 3-1 trước tuyển Thụy Điển vào hôm 2/6 đang nhận được rất nhiều quan tâm trên mạng xã hội Twitter.
Từ nước Đức năm 2006 đến Bắc Mỹ năm 2026, chỉ bốn cầu thủ còn sót lại của thế hệ cũ tiếp tục góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Casemiro có tình huống vào bóng quyết liệt quá mức cần thiết với Endrick trong buổi tập của tuyển Brazil hôm 4/6.
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Một tình huống dở khóc dở cười trong buổi tập của đội tuyển Panama được đăng tải hôm 4/6 đang nhận được rất nhiều phản hồi trái chiều của người hâm mộ trên X.
Sáng 4/6, Algeria bất ngờ vượt qua Hà Lan 1-0, chấm dứt chuỗi bất bại kéo dài từ tháng 10/2024 của ''Cơn lốc màu da cam'' ngay trước thềm World Cup 2026.
Cùng nhìn qua 16 sân vận động sẽ đăng cai tổ chức các trận đấu trong khuôn khổ World Cup 2026.