Cú vẩy má ngoài thành bàn tuyệt đẹp ở World Cup 2026
Sáng 13/6, Giovanni Reyna ghi bàn đẹp mắt cho tuyển Mỹ trong chiến thắng 4-1 trước Paraguay ở trận khai màn bảng D World Cup 2026.
Sáng 13/6, tuyển Mỹ có bàn thắng đầu tiên ở World Cup 2026 nhờ pha đá phản lưới nhà của cầu thủ Paraguay.
Sáng 13/6, Giovanni Reyna ghi bàn đẹp mắt cho tuyển Mỹ trong chiến thắng 4-1 trước Paraguay ở trận khai màn bảng D World Cup 2026.
Màn ăn mừng của streamer YouTuber này nhanh chóng trở nên viral trên các trang mạng xã hội như Twitter, Instagram sau chiến thắng 4-1 của Mỹ trước Paraguay sáng 13/6.
Sáng 13/6, Mauricio ghi bàn danh dự cho Paraguay trong thất bại 1-4 trước tuyển Mỹ ở trận khai màn bảng D World Cup 2026.
Sáng 13/6, Folarin Balogun chớp thời cơ nâng tỷ số lên 2-0 cho tuyển Mỹ trước Paraguay.
Phút 53 trận gặp Bosnia & Herzegovina tại bảng B rạng sáng 13/6, Richie Laryea dứt điểm đưa bóng tìm đến xà ngang sau pha phá hụt của Sead Kolasinac, khiến Canada bỏ lỡ đáng tiếc.
Khoảnh khắc 1 CĐV Hàn Quốc tại Mexico đang gây chú ý trên X bởi không khí lễ hội bên ngoài sân vận động Azteca tại Mexico.
Tiền đạo Julian Quinones ghi bàn thắng mở màn World Cup 2026 ở phút thứ 9, giúp Mexico mở tỷ số trong trận khai mạc với Nam Phi rạng sáng 12/6.
Sáng 12/6, Ladislav Krejci đánh đầu hiểm hóc không cho thủ môn Hàn Quốc cơ hội cản phá, qua đó mở tỷ số cho CH Czech.
Hwang In-beom thoát xuống thông minh, loại bỏ cả hậu vệ lẫn thủ môn CH Czech bằng động tác giả trước khi dứt điểm lạnh lùng gỡ hòa 1-1 cho Hàn Quốc.
Oh Hyeon Gyu băng cắt chính xác và ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Hàn Quốc trước CH Czech ở bảng A World Cup 2026.