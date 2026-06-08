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Video Thể thao

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Doi tuyen Brazil da den My hinh anh

Đội tuyển Brazil đã đến Mỹ

15:20 3/6/2026 15:20 3/6/2026 World Cup 2026 2.6K

Những hình ảnh đầu tiên của Selecao trên đất Mỹ ngay lập tức được cập nhật vào trưa 3/6. Brazil vẫn là một trong những đội tuyển được chú ý nhất tại World Cup 2026.

World Cup 2026: Uruguay la 'an so' hinh anh

World Cup 2026: Uruguay là 'ẩn số'

08:57 3/6/2026 08:57 3/6/2026 Thể thao

Uruguay vẫn luôn gây ra những khó khăn với các đại diện châu Âu tại sân chơi World Cup. Những năm qua, họ vẫn thường tạo ra những trận đấu kịch tính tại World Cup.

Suc hap dan mang ten Neymar hinh anh

Sức hấp dẫn mang tên Neymar

12:08 1/6/2026 12:08 1/6/2026 Thể thao 5.1K

Neymar vẫn là tâm điểm chú ý khi được các cầu thủ Panama vây quanh chụp hình, giao lưu sau trận giao hữu trước thềm World Cup 2026 sáng 1/6.

Nuoc mat Arsenal o Budapest hinh anh

Nước mắt Arsenal ở Budapest

07:49 31/5/2026 07:49 31/5/2026 Thể thao 28.6K

Thất bại 3-4 trên chấm luân lưu trước PSG sau 120 phút hòa 1-1 khiến giấc mơ Champions League của Arsenal tan vỡ. Nhiều cầu thủ không giấu được nước mắt sau trận đấu.

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