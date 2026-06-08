Màn ăn mừng rực lửa của CĐV Algeria
MC Alger có lần thứ 10 đăng quang tại giải VĐQG Algeria, nhưng điều làm người ta nhớ đến sau đó không phải thành tích đăng quang mà là cách đội bóng này tổ chức ăn mừng.
Christian Eriksen một lần nữa khiến người hâm mộ bóng đá phải lo âu khi ngã quỵ xuống sân trong trận giao hữu với Ukraine rạng sáng 8/6.
MC Alger có lần thứ 10 đăng quang tại giải VĐQG Algeria, nhưng điều làm người ta nhớ đến sau đó không phải thành tích đăng quang mà là cách đội bóng này tổ chức ăn mừng.
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