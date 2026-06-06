Sự cao tay của Barcelona tại phiên chợ hè 2026
World Cup 2026 cùng một kỳ chuyển nhượng hứa hẹn nhiều biến động khiến Barcelona phải sớm tính toán nhân sự, nhằm tránh những xáo trộn và duy trì đà thăng tiến ở mùa giải 2026/27.
MC Alger có lần thứ 10 đăng quang tại giải VĐQG Algeria, nhưng điều làm người ta nhớ đến sau đó không phải thành tích đăng quang mà là cách đội bóng này tổ chức ăn mừng.
World Cup 2026 cùng một kỳ chuyển nhượng hứa hẹn nhiều biến động khiến Barcelona phải sớm tính toán nhân sự, nhằm tránh những xáo trộn và duy trì đà thăng tiến ở mùa giải 2026/27.
Casemiro có tình huống vào bóng quyết liệt quá mức cần thiết với Endrick trong buổi tập của tuyển Brazil hôm 4/6.
Hình ảnh các CĐV Na Uy trong chiến thắng 3-1 trước tuyển Thụy Điển vào hôm 2/6 đang nhận được rất nhiều quan tâm trên mạng xã hội Twitter.
Lionel Messi đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng với cường độ tập luyện cao và quyết tâm đạt phong độ tốt nhất trước trận ra quân của Argentina tại World Cup 2026.
Một tình huống dở khóc dở cười trong buổi tập của đội tuyển Panama được đăng tải hôm 4/6 đang nhận được rất nhiều phản hồi trái chiều của người hâm mộ trên X.
Sáng 4/6, Algeria bất ngờ vượt qua Hà Lan 1-0, chấm dứt chuỗi bất bại kéo dài từ tháng 10/2024 của ''Cơn lốc màu da cam'' ngay trước thềm World Cup 2026.
Cùng nhìn qua 16 sân vận động sẽ đăng cai tổ chức các trận đấu trong khuôn khổ World Cup 2026.
Những màn trình diễn thất vọng tại sân chơi World Cup sau chức vô địch năm 2014 là hồi chuông cảnh tỉnh cho nền bóng đá 4 lần lên đỉnh thế giới.
Bồ Đào Nha đem đến World Cup 2026 dàn hảo thủ trải đều cả 3 tuyến, khác với sự đơn điệu khi chỉ phụ thuộc vào mỗi Ronaldo trước đây.
Nổi tiếng với lối chơi giàu cống hiến, pressing liên tục. Hà Lan của những mùa World Cup gần đây có phần kém sắc so với chính họ trong quá khứ.