Cầu thủ Hàn Quốc ghi bàn sau khi loại bỏ toàn bộ hàng thủ CH Czech
Hwang In-beom thoát xuống thông minh, loại bỏ cả hậu vệ lẫn thủ môn CH Czech bằng động tác giả trước khi dứt điểm lạnh lùng gỡ hòa 1-1 cho Hàn Quốc.
Sáng 12/6, Ladislav Krejci đánh đầu hiểm hóc không cho thủ môn Hàn Quốc cơ hội cản phá, qua đó mở tỷ số cho CH Czech.
Hwang In-beom thoát xuống thông minh, loại bỏ cả hậu vệ lẫn thủ môn CH Czech bằng động tác giả trước khi dứt điểm lạnh lùng gỡ hòa 1-1 cho Hàn Quốc.
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