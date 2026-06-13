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Video Thể thao World Cup 2026

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Vi sao ai cung quy men Kante hinh anh

Vì sao ai cũng quý mến Kante

06:24 11/6/2026 06:24 11/6/2026 Thể thao 1.0K

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc tuyển Pháp tổ chức sinh nhật cho N'Golo Kante tối 10/6 đang thu hút sự chú ý, khi tiền vệ này có những phát biểu và cử chỉ đầy ấm áp với đồng đội.

Suc hut dac biet mang ten Messi hinh anh

Sức hút đặc biệt mang tên Messi

08:10 8/6/2026 08:10 8/6/2026 World Cup 2026 3.9K

Dù không ghi bàn trong chiến thắng 2-0 của tuyển Argentina trước Honduras hôm 7/5, Messi vẫn nhận được tình cảm đặc biệt từ hàng chục nghìn CĐV trên khán đài.

Eriksen nga quy ngay tren san hinh anh

Eriksen ngã quỵ ngay trên sân

06:08 8/6/2026 06:08 8/6/2026 Thể thao 12.7K

Christian Eriksen một lần nữa khiến người hâm mộ bóng đá phải lo âu khi ngã quỵ xuống sân trong trận giao hữu với Ukraine rạng sáng 8/6.

Man an mung ruc lua cua CDV Algeria hinh anh

Màn ăn mừng rực lửa của CĐV Algeria

13:35 6/6/2026 13:35 6/6/2026 Thể thao 1.3K

MC Alger có lần thứ 10 đăng quang tại giải VĐQG Algeria, nhưng điều làm người ta nhớ đến sau đó không phải thành tích đăng quang mà là cách đội bóng này tổ chức ăn mừng.

Doi tuyen Brazil da den My hinh anh

Đội tuyển Brazil đã đến Mỹ

15:20 3/6/2026 15:20 3/6/2026 World Cup 2026 3.0K

Những hình ảnh đầu tiên của Selecao trên đất Mỹ ngay lập tức được cập nhật vào trưa 3/6. Brazil vẫn là một trong những đội tuyển được chú ý nhất tại World Cup 2026.

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